Сейчас руководство и сотрудники управления предпринимательства Костанайской области находятся в Ауликольском районе, осматривают поврежденные огнем объекты, принадлежащие бизнесменам. Об этом сообщили 8 сентября на брифинге в РСК.

Обсудили на брифинге и другие вопросы - о возмещении ущерба по недвижимости и сельскохозяйственным животным.

- В основном в пожарах пострадало имущество тех предпринимателей, которые занимались организацией придорожного сервиса, в частности, это сфера услуг общественного питания и торговли, - сообщила заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области Роза ГОРЯНАЯ. - В соответствии с законодательством возмещение вреда при ЧС, вызванной природными явлениями, определено правилами, которые утверждены постановлением правительства РК № 1358 от 19 декабря 2014 года. Там указано, что возмещение ущерба будет производится тем предпринимателям, которые зарегистрированы в качестве субъекта бизнеса.

Оценку имущества должны сделать сами пострадавшие. Далее алгоритм, как поясняла Горяная, следующий:

- Чтобы получить возмещение за ущерб, необходимо обращаться в акимат Ауеликольского района, предоставить правоустанавливающие документы, акт ввода в эксплуатацию и ,если объект приобретен, то договор купли-продажи. Данная заявка будет рассмотрена специальной комиссией, которая создана на базе акимата Аулиекольского района. Возмещение ущерба будет производиться только после оценки причиненного вреда и по решению данной комиссии.

Вопрос возмещения ущерба бизнесу обсудили также 7 сентября на консультативной онлайн-встрече с предпринимателями в региональной палате «Атамекен».

Фото РСК