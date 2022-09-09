На этот вопрос ответили 8 сентября на брифинге в РСК. Там также рассказали как строят дома для пострадавших, затронули и другие темы, касающиеся последствий пожаров.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Проводится комиссионная работа по уточнению количества павших животных и птиц в результате пожаров в селах Аманкарагай, Озерное и Лесное Аулиекольского района и в селе Люблинка Карасуского района, - сообщил руководитель управления ветеринарии Костанайской области Акат ШЕКТЫБАЕВ. - Задействованы силы ветиринарной станции Аулиекольского и Карасуского районов, привлечены 23 единицы техники и 37 ветеринарных специалистов.

В Аулиекольском районе обнаружены обгоревшие трупы животных и птиц: КРС - 30 голов, МРС - 2, свиньи - 105, гусей - 30, кур - 100. В Карасуском районе: КРС - 8 голов, свиньи -117, гуси - 61, куры - 356, утки - 165. Всего по области: КРС - 38 голов, МРС - 2, свиньи - 222, куры - 456, гуси - 91, утки - 165.

Фото РСК

- Ветеринарами собраны останки всех павших животных, они были уничтожены в специальных инсинераторах и скотомогильниках, которые имеются на территории названных населенных пунктов, - сообщил спикер. - Возмещение вреда и ущерба, в том числе по сельскохозяйственным животным, причиненного пострадавшим во время ЧС природного характера, будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Оно будет проводиться на основании заявления пострадавшего с приложением копии документов, удостоверяющих личность, а также перечня утраченного и испорченного имущества. Регистрацию будут осуществлять акиматы, которыми со дня регистрации заявления организуется оценка причиненного ущерба. Размер возмещения определяется, исходя из стоимости утраченного имущества по рыночным ценам, действующим в данной местности.