Об этом рассказали сегодня, 8 сентября, на брифинге в РСК. Так как проблема - республиканского масштаба, на вопросы отвечали 14 спикеров.

- В связи со сложившийся ситуацией на территории Аулиекольского района по поручению президента РК было принято решение о строительство для потерявших жилье 91 дома для в райцентре - селе Аулиеколь, 85 домов в селе Аманкарагай и 6 домов в с. Озерное Сарыкольского района, - сообщил руководитель управления архитектуры и градостроительства Берик ТАНЖАРИКОВ. - Уже проведено техобследование объектов акимат Аулиекольского района определены участки для строительства домов. Проведены подготовительные работы, разбивка местности.

Определены 9 подрядчиков: ТОО «CK KBS» построит 15 домов, ТОО «БК-Строй», ТОО «Строй Элит Дом» и АО «Рудныйсоколовстрой» - по 14, ТОО «Алюминстрой» - 5, ТОО «Экспо-Транс» - 4, ТОО «BI CITY STROY» - 20. За электросети отвечает ТОО «ЭПК-forfait», за автодороги - ТОО «ВАН», за водопровод - ТОО «BakBuilding», за газопровод - ТОО «Алия-Сервис». Сроки строительства - 2-2,5 месяца.

- Также на застраиваемой территории планируется построить детский сад на 280 мест за счет спонсорских фонда «Халык». Планируемое строительство домов реализуется в рамках существующего генплана села Аулиеколь, разработанного в 2017 году и утвержденного решением Аулиекольского раймаслихата по факту прохождения госэкспертизы, - пояснил Танжариков. - На территории застройки вырыто около 30 котлованов, монтируется фундамент на 7-ми участках.

Журналисты спросили, почему большинство домов строят именно в Аулиеколе.

- Согласно генплану, в Аулиеколе имеется большой участок, на котором можно было расположить такое большое количество людей, - ответил спикер. - Строительство жилых домов определено на 12 га земли и определен единый стандарт строительства жилья, независимо от того, какой у пострадавшего ранее был размер дома и участка - 100 кв. м с 10 сотками участка. Но при этом по закону в ситуации ЧС у пострадавших имеется возможность как претендовать на новое жилье, так и обратиться по выплате компенсации. Техобследование о непригодности жилья к восстановлению проведено. Сейчас проводится оценка ущерба по жилью.

- Есть мнение, что почва под строительство домов непригодна. Так ли это? Проводилась ли геологическая экспертиза?



- Согласно генплану, этот участок определен под строительство 530 домов на 24 га земли. При определении местоположения в первую очередь, конечно же, учитывалось проведение геологических изысканий. На данном участке проводились две геологические экспертизы, есть их заключения. Состав грунта определен, как имеющий влагу, при этом влага определена там на уровне от 3 м и ниже. На основании этого сейчас разработка ПСД жилых домов производится казахстанским институтом КазНИИСА при Комитете по делам строительства. Проектные решения по фундаментам там определены: армированный арматурный пояс, фундаментные блоки и монолитная плита. Будут проводится и госэкспертизы.

- Какую сумму получат те, кто отказался от нового жилья? Как происходит оценка жилья, если от некоторых домов там буквально ничего не осталось?

- Да, бывают случаи, что дом полностью сгорел и непонятно, как определить, что сгорело и какое оно было. Но имеются правоустанавливающие документы на жилье, техпаспорт. Там описываются размеры, площадь и состав материала, из которого он был построен. Оценщик учитывает эти данные, а также год постройки и рыночную стоимость жилья в данном регионе.

- Есть семьи, которым некуда ехать, пока будут строиться дома в Аулиеколе. Какая им помощь предусмотрена?

- На период строительства силами района организованы места проживания для пострадавших - например, общежития. Да, конечно, масса людей уже разъехались по родным и близким, но те, кому некуда ехать, будут обеспечены жильем и питанием до конца строительства, пока они не получат ключи от своего дома и не заселятся туда.

- Если у человека не полностью сгорели дома, получит ли он компенсацию? Сколько таких людей?

- Для пострадавших в результате пожара, чьи дома признаны возможными к восстановлению, будет проводиться оценка ущерба. И когда она завершится, им выплатят компенсацию для восстановления своих домов.

Фото РСК