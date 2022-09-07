Региональная палата предпринимателей Костанайской области сегодня, 7 сентября, провела консультативную онлайн-встречу с людьми, чьи кафе, магазины, СТО сгорели в аманкарагайском пожаре. По данным палаты, в этом поселке пострадало 17 субъектов бизнеса и еще один в Карасуском районе.

- Если мы о ком-то не знаем, просим вас сообщить коллегам о шагах, которые сейчас мы предпринимаем для поддержки пострадавших, пусть обращаются. Надо, чтобы никто не остался за бортом, - сказал участникам встречи директор региональной палаты Данияр КУЗЕНБАЕВ.

Он отметил, что уже дважды выезжал в Аулиекольский район, встречался с предпринимателями. Там постоянно с ними на связи руководитель местного филиала палаты. Задача № 1 для пострадавших - подсчитать и по возможности подтвердить свои потери, это будет играть ключевую роль в возмещении им ущерба, как государством, так и благотворительным фондом.

- По поручению председателя НПП Раимбека Баталова организован сбор средств для помощи пострадавшему бизнесу. По этому поводу Национальная палата достигла договоренности с фондом «Күшімiз бірлікте» («Сила в единстве»). Только за 2 дня в фонд поступило 12 млн тенге, из них от костанайских предпринимателей – 6 млн тенге. Сбор средств продолжается, - сообщил Кузенбаев.

По информации костанайской палаты, из 17 субъектов бизнеса, пострадавших в Аманкарагае, 11 уже подсчитали ущерб - он составил 198 850 000 тенге. В Карасуском районе из-за пожара, захватившего поселок Люблинка, крестьянского хозяйство лишилось комбайна, трактора, сельхозоборудования. Предварительная сумма его убытков - 28,8 млн тенге. Кстати, в Аманкарагае тоже пострадали не только владельцы кафе и торговых точек. На встрече присутствовал предприниматель, у которого сгорело 1 800 тюков сена.

Сотрудники палаты снабдили предпринимателей шаблонами актов по подсчету ущерба, объяснили, как и что надо делать - алгоритм действий НПП был отработан в Алматы, во время январских событий, когда люди тоже внезапно из-за стихийных погромов и поджогов лишились бизнесов.

- Не забывайте учитывать не только прямой, но и косвенный ущерб - испортившиеся продукты, павший скот, еще что-то подобное, - советовал начальник отдела региональной палаты Роберт ЮСУПОВ. - И нужны максимально полные данные фото- и видеофиксации произошедшего. Как было до и что стало после. Не забывайте, что подтверждающие документы на имущество может предоставить, например, банк, если имущество в залоге...

Корреспондент «НГ» спросил, что будет с кредитными, лизинговыми, налоговыми обязательствами предпринимателей, которые бизнеса фактически лишились. Выяснилось, что палата предпринимателей уже обратилась в разные финансовые институты с просьбой учесть патовую ситуацию клиентов. Кроме того, каждому сейчас необходимо в свой банк обратиться с письмом.

- И четко сформулировать, чего вы хотите: отсрочки по выплатам, реструктуризации, каникул, списания задолженности. Как и в чем сами видите решение проблемы, - говорил Юсупов.

Важно, что написать такие письма палата предпринимателям обещает помочь и даже доставить в банки, лизингодателям. Завтра, по словам Данияра Кузенбаева, в Аулиеколь едут он и двое сотрудников, чтобы с каждым из пострадавших поработать индивидуально - посмотреть, что люди сумели собрать, правильно ли оформлены бумаги, что нужно добавить.

- Кроме того, хорошо бы уже понять, чего вы хотите, - добавил Кузенбаев. - Среди вас, например, есть хозяин магазина, который не намерен его восстанавливать на старом месте. Там вокруг полностью выгорели дома и впредь их не будет. То есть он решает, что нужно - просто деньги в качестве возмещения или все-таки строиться на новом месте.

На встрече также говорилось, что для пострадавших предпринимателей создана консультативная группа в WhatsApp, администрирует ее Юсупов. Тот, кто не хочет публично обсуждать какую-то информацию, может рассчитывать на конфиденциальность.

Фото Галины КАТКОВОЙ