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Бесплатную помощь психологов могут получить пострадавшие от пожаров в Костанайской области

5 сентября 2022, 12:17 |  Общество

Консультации будут проводиться онлайн, передает Informburo.kz.

 

Иллюстративное фото pixabay.com

Союз психологов Казахстана окажет бесплатную помощь жителям Костанайской области, пострадавшим в результате пожаров. Кроме того, психологи союза проконсультируют местных специалистов – также безвозмездно, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Казахстане.

Перечень специалистов, готовых предоставить бесплатные психологические консультации в онлайн-формате:

  • Асанова Гульзат, Нур-Султан, +7 (775) 253-28-83;
  • Куликова Людмила, Нур-Султан, +7 (701) 231-36-63, +7 (7172) 28-57-01; 
  • Рахметова Айгуль, Алматы, +7 (775) 215-68-29;
  • Махмудова Маргарита, Шымкент, +7 (702) 618-92-18;
  • Салтанат Асанова, Шымкент, +7 (771) 796-67-55;
  • Зубова Надежда, Алматы, +7 (701) 524-20-96, +7 (727) 274-60-66;
  • Ольга Яковенко, Аланья (Турция), +7 (701) 302-17-51; 
  • Екатерина Юльчиева, Алматы, +7 (701) 737-94-71;
  • Косенко Светлана, Нур-Султан, +7 (701) 620-08-93;
  • Атаева Жанат, Шымкент, +7 (705) 319-18-74;
  • Пернебай Гульжазира, Шымкент, +7 (775) 375-28-82;
  • Пирниязова Зоя, Шымкент, +7 (701) 188-66-20;
  • Пак Ирина, Алматы, +7 (705) 105-40-00;
  • Шульгина Александра, Караганда, +7 (701) 880-28-22;
  • Сактаганова Тилла, Алматы, 8 (775) 359-24-17, 8 (777) 221-63-11;
  • Дюсембина Меруерт, Шымкент, +7 (701) 212-44-83;
  • Кульбашева Гульмира, Шымкент, +7 (701) 784-92-22;
  • Зубова Юля, Караганда, +7 (701) 523-91-39;
  • Саипжамал Абдулова, Алматы, +7 (747) 373-65-92, 8 (705) 262-72-19;
  • Сагимбаева Сабина, Нур-Султан, +7 (707) 041-75-56;
  • Толстенева Анастасия, Усть-Каменогорск, 8 (705) 501-53-26;
  • Жарасбаева Нургуль, Усть-Каменогорск, 8 (701) 471-29-05, 8 (776) 474-96-97;
  • Ахметова Гульнара, Талдыкорган, 8 (708) 196-42-20, 8 (778) 654-42-55;
  • Бибигуль Жангожина, Нур-Султан, 8 (775) 916-21-76;
  • Боровик Анастасия, Караганда, 8 (700) 354-66-75;
  • Радионова Ксения, Нур-Султан, 8 (775) 159-15-14;
  • Айнур Кульназарова, Алматы, +7 (707) 289-28-85;
  • Мурзаханова Асем, Караганда, +7 (701) 371-71-51;
  • Санду Ольга, Караганда, +7 (775) 844-18-18;
  • Морданова Гульнара, Караганда, +7 (778) 775-99-98;
  • Ставицкая Елена, Караганда, +7 (705) 300-66-77; 
  • Арыстан Базаркуль, Костанай, +7 (777) 427-86-68;
  • Махашова Ғалияш, Нур-Султан, 8 (701) 197-68-88;
  • Омарова Руфия, Нур-Султан, 8 (705) 103-27-82;
  • Галя Цай, Алматы, +7 (777) 168-73-72;
  • Серик Чукуев, Караганда, +7 (701) 726-43-21; 
  • Авдюкова Елена, Алматы, 8 (701) 718-03-61;
  • Апполонова Алёна, Караганда, 8 (701) 769-61-10;
  • Пак Владимир Владимирович, Корея, +821099707838 (только WhatsApp);
  • Есенкулов Едге Сейтхан-улы, Алматы, 8 (701) 111-48-50;
  • Иманкулова Алия, Алматы, 8 (707) 147-60-74;
  • Садуова Баян, Алматы, +7 (701) 757-45-33; 
  • Мельник Алексей, Алматы, +7 (747) 235-78-60;
  • Попович Александра, Алматы, 8 (777) 433-45-63;
  • Маскеева Лэйла, Алматы, 8 (777) 747-92-89;
  • Касымбекова Салтанат, Нур-Султан, +7 (701) 719-22-90.

3 сентября в Костанае загорелся оружейный магазин, затем пламя охватило близлежащие СТО, магазин, столовую и восемь жилых домов. Площадь пожара составила 2500 м². Двое человек погибли.

Лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. По последним данным МЧС РК, огонь повредил и уничтожил 108 строений, 10 человек получили травмы и ожоги, один погиб. Тушение пожара продолжается.