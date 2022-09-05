Консультации будут проводиться онлайн, передает Informburo.kz.

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Союз психологов Казахстана окажет бесплатную помощь жителям Костанайской области, пострадавшим в результате пожаров. Кроме того, психологи союза проконсультируют местных специалистов – также безвозмездно, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Казахстане.

Перечень специалистов, готовых предоставить бесплатные психологические консультации в онлайн-формате:

Асанова Гульзат, Нур-Султан, +7 (775) 253-28-83;

Куликова Людмила, Нур-Султан, +7 (701) 231-36-63, +7 (7172) 28-57-01;

Рахметова Айгуль, Алматы, +7 (775) 215-68-29;

Махмудова Маргарита, Шымкент, +7 (702) 618-92-18;

Салтанат Асанова, Шымкент, +7 (771) 796-67-55;

Зубова Надежда, Алматы, +7 (701) 524-20-96, +7 (727) 274-60-66;

Ольга Яковенко, Аланья (Турция), +7 (701) 302-17-51;

Екатерина Юльчиева, Алматы, +7 (701) 737-94-71;

Косенко Светлана, Нур-Султан, +7 (701) 620-08-93;

Атаева Жанат, Шымкент, +7 (705) 319-18-74;

Пернебай Гульжазира, Шымкент, +7 (775) 375-28-82;

Пирниязова Зоя, Шымкент, +7 (701) 188-66-20;

Пак Ирина, Алматы, +7 (705) 105-40-00;

Шульгина Александра, Караганда, +7 (701) 880-28-22;

Сактаганова Тилла, Алматы, 8 (775) 359-24-17, 8 (777) 221-63-11;

Дюсембина Меруерт, Шымкент, +7 (701) 212-44-83;

Кульбашева Гульмира, Шымкент, +7 (701) 784-92-22;

Зубова Юля, Караганда, +7 (701) 523-91-39;

Саипжамал Абдулова, Алматы, +7 (747) 373-65-92, 8 (705) 262-72-19;

Сагимбаева Сабина, Нур-Султан, +7 (707) 041-75-56;

Толстенева Анастасия, Усть-Каменогорск, 8 (705) 501-53-26;

Жарасбаева Нургуль, Усть-Каменогорск, 8 (701) 471-29-05, 8 (776) 474-96-97;

Ахметова Гульнара, Талдыкорган, 8 (708) 196-42-20, 8 (778) 654-42-55;

Бибигуль Жангожина, Нур-Султан, 8 (775) 916-21-76;

Боровик Анастасия, Караганда, 8 (700) 354-66-75;

Радионова Ксения, Нур-Султан, 8 (775) 159-15-14;

Айнур Кульназарова, Алматы, +7 (707) 289-28-85;

Мурзаханова Асем, Караганда, +7 (701) 371-71-51;

Санду Ольга, Караганда, +7 (775) 844-18-18;

Морданова Гульнара, Караганда, +7 (778) 775-99-98;

Ставицкая Елена, Караганда, +7 (705) 300-66-77;

Арыстан Базаркуль, Костанай, +7 (777) 427-86-68;

Махашова Ғалияш, Нур-Султан, 8 (701) 197-68-88;

Омарова Руфия, Нур-Султан, 8 (705) 103-27-82;

Галя Цай, Алматы, +7 (777) 168-73-72;

Серик Чукуев, Караганда, +7 (701) 726-43-21;

Авдюкова Елена, Алматы, 8 (701) 718-03-61;

Апполонова Алёна, Караганда, 8 (701) 769-61-10;

Пак Владимир Владимирович, Корея, +821099707838 (только WhatsApp);

Есенкулов Едге Сейтхан-улы, Алматы, 8 (701) 111-48-50;

Иманкулова Алия, Алматы, 8 (707) 147-60-74;

Садуова Баян, Алматы, +7 (701) 757-45-33;

Мельник Алексей, Алматы, +7 (747) 235-78-60;

Попович Александра, Алматы, 8 (777) 433-45-63;

Маскеева Лэйла, Алматы, 8 (777) 747-92-89;

Касымбекова Салтанат, Нур-Султан, +7 (701) 719-22-90.

3 сентября в Костанае загорелся оружейный магазин, затем пламя охватило близлежащие СТО, магазин, столовую и восемь жилых домов. Площадь пожара составила 2500 м². Двое человек погибли.

Лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. По последним данным МЧС РК, огонь повредил и уничтожил 108 строений, 10 человек получили травмы и ожоги, один погиб. Тушение пожара продолжается.