Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай сообщил, как и когда будут начисляться средства на счета казахстанцев до 18 лет, передает Tengrinews.kz.

По словам пресс-секретаря, специальные счета будут открыты на имена всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы в 2024 году.

"Перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия. Также необходимо отметить, что счета будут в иностранной валюте. Кроме того, на накопления будут начисляться проценты. Эти меры позволят защитить средства от инфляции", - написал Руслан Желдибай в Facebook.

Ранее он сообщил, что, по расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тысячи долларов.

Президент в своем Послании выдвинул инициативу отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

"Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа", - подчеркнул в своем выступлении Президент.