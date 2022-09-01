Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана предложил перечислять казахстанским детям деньги на специальные накопительные счета до 18 лет, передает Informburo.kz.

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"Каждая семья должна получать реальную отдачу от использования национального богатства страны. Поэтому я считаю очень важным в рамках объявленного мной года детей начать принципиально новую программу "Национальный фонд – Детям". Предлагаю перечислить 50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда до достижения детьми 18-летнего возраста на их специальные накопительные счета без права досрочного снятия", – сказал президент.

После достижения совершеннолетия эта сумма будет доступна для приобретения жилья и на образование.

"Фонд действительно будет иметь национальный статус и служить интересам народа. Учитывая необходимость тщательной проработки этой масштабной инициативы, поручаю запустить проект с 1 января 2024 года", – заключил глава страны.

По мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них. Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%.

"Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности", - заявил президент.

В Казахстане должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Учитывая глобальный научно-технический прогресс, отметил глава государства, важно усилить в старших классах преподавание предметов математического цикла и английского языка.

"В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно – мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей. Не идти на поводу у популистов", – заявил Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана.

По словам президента, подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твёрдо стоять на ногах.

"Их знания – наша сила", – заключил глава государства.