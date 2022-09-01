В Национальном банке и правительстве Казахстана подсчитали, сколько может накопиться на специальных накопительных счетах детей, на которые будут перечисляться часть инвестдохода Нацфонда, передает Sputnik.kz.

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"По расчетам Национального банка и Правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тысячи долларов", - сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай на своей странице в соцсети.

Как сообщалось, глава государства в своем послании выдвинул инициативу отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия.

Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.