Приговор подсудимым по делу ГКП "Костанай-Су" главному инженеру Виталию ПАНАЕТОВУ, его заместителю Болату СЕЙТБАЕВУ и заместителю директора ТОО "КАМД-Маркет" Виталию САМОДЕЛКО огласили сегодня, 1 сентября. Все трое признаны виновными по делу о хищении свыше 4 млн тенге при поставке несуществующей стальной трубы.

Все подсудимые сразу признали вину и заключили с прокурором процессуальное соглашение. В связи с чем судья Нурлан БЕКИШЕВ назначил сроки, которые просил прокурор: Панаетову 3 года, Сейтбаеву 3 года, Самоделко 2 года лишения свободы, которые следует считать условным сроком.

- Подсудимым запрещается посещать бары, рестораны, увеселительные заведения, - пояснил судья. - В случае нарушения условный срок заменят на реальный. Приговор был вынесен с учетом заключения процессуального соглашения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней с момента вынесения.