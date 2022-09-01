На процессе по уголовному делу в отношении главного инженера ГКП "Костанай-Су" Виталия ПАНАЕТОВА, его заместителя Болата СЕЙТБАЕВА и заместителя директора ТОО "КАМД-Маркет" Виталия САМОДЕЛКО заключили процессуальное соглашении о полном признании вины, но не успели зачитать обвинительное заключение.

- Мы уже знаем размер наказания, но до сих не знаем, в чем их обвиняют, - обратил внимание судья Нурлан БЕКИШЕВ. - Прокурор, огласите обвинительный акт.

- Панаетов, движимый жаждой незаконного обогащения, попросил замдиректора "КАМД-Маркет" Самоделко поучаствовать в госзакупке на покупку стальной трубы диаметром 820 мм длиной 36 метров, - сообщил гособвинитель Азамат ТОКТАРБАЙ. - На самом деле трубы не было, а Панаетов вступил в сговор с Сейтбаевым и подписал фиктивный акт о приемке трубы. Сейтбаев вступил в сговор с Киселевым (Игорь Киселев, бывший директор ГКП "Костанай-Су", сейчас - 1-й заместитель директора этого предприятия - "НГ"), который принял трубу.

Ущерб составил 4 233 600 тенге, эти деньги подсудимые поделили.

- С учетом полного признания вины подсудимыми и заключения процессуального соглашения прошу назначить Панаетову 3 года, Сейтбаеву 3 года, а Самоделко 2 года лишения свободы, - заявил прокурор. - Наказание считать условным, установить в отношении подсудимых пробационный контроль. Запретить посещение кафе, ресторанов, увеселительных заведений и магазинов по продаже алкоголя. В случае нарушений подсудимым грозят реальные сроки наказания.