Внешние условия, в которых работает российская экономика, изменились, и, вероятно, изменились навсегда, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры», передает корреспондент РБК.

«Деньги - Товар - Деньги! Мы не производим! Мы торгуем!»

«Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет. Мы уже это повторяем как банальную фразу… Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда. Мы как страна на текущий момент теряем участие в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт - с премией. И в этих условиях нам нужно переосмыслить выгоды от экспорта», - сказала Набиуллина.

Она отметила, что экспорт ранее рассматривался как «такая наша самоценность», потому что благодаря ему поступает валютная выручка в страну. Однако, если на валютную выручку от экспорта не покупаются импортные товары и если ее накопление стало рискованным (валютные накопления компаний и банков, попадающих под западные санкции, могут быть заморожены), то нужно думать о том, как сделать так, чтобы значительная часть производства работала на внутренний рынок.

Я неоднократно говорил о необходимости создания совместных предприятий с Российской Федерацией, оправдывая данный подход 40-процентной долей российского импорта в структуре казахстанского внешнеторгового баланса, а также исторической привязкой Казахстана к России через различные экономические, политические, и военные структуры и соглашения с РФ.

Исходя из новой стратегии РФ, о дешевых товарах, как и о переносе российских технологий на территорию Казахстана, нам нужно забыть. Сегодня России это невыгодно!

Я не склонен обвинять руководство РФ в принятии данной стратегии. Соотношение внешнего долга к ВВП в России составляет около 4%, а в Казахстане – более 100%, что делает крайне невыгодным для для российского бизнеса объединение активов с казахстанскими предприятиями для производства товарной продукции. Именно по этой причине такие корпорации, как Toyota, Mitsubishi, Michelin, Reno, Volkswagen, уйдя из России, не пошли в Казахстан.

И не только потому, что с нынешним уровнем казахстанских долгов России, как и любой другой стране, которая решилась бы создать на территории Казахстана совместные предприятия, будет трудно (невозможно) конкурировать на международных рынках. Потенциальные товары, которые мы могли бы производить на своей территории, будут гораздо дороже любых аналогичных товаров по причине того, что в их конечную стоимость нужно сразу закладывать стоимость выплаты и обслуживания громадного внешнего долга. А также потому, что из-за санкций России будет трудно экспортировать потенциальный совместный товар на внешние рынки потребления.

Именно поэтому Центральный банк РФ начал снижать базовую ставку, делая рубль дешевле, прежде всего, для потенциального российского производителя для стимулирования внутреннего товарного производства. 10 июня он принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов - до 9,5% годовых.

В связи с этим возникает вопрос. Если в России возникли предпосылки для снижения базовой ставки, что означает снижение стоимости рубля, если Россия решила сокращать экспорт товарной продукции, а это означает сокращение казахстанского импорта из РФ, которое должно сопровождаться сокращением спроса на российскую валюту, почему у нас дорожает рубль по отношению к тенге?

С моей точки зрения рубль дорожает из-за спроса со стороны наших банков, продолжающих финансировать логистические цепочки импортно-экспортных операций, в которых вовлечены многие казахстанские частные компании, зарабатывающие на торговых операциях с РФ приличные деньги.

Сама структура нашей экономики такова, что банки, правительство и частный сектор (малый и средний бизнес) – это одна империя или единая корпорация, действующая на нашем так называемом «рынке» в одной упряжке, исходя из общих узкогрупповых интересов.

Если Центральный банк России снижает базовую процентную ставку, стимулируя отечественного производителя в рамках реализации программы импортозамещения, то Нацбанк Казахстана продолжает повышать базовую ставку - не столько для того, чтобы бороться с инфляцией, сколько для того, чтобы привлечь наличность на депозитные счета, которая затем переводится в доллары США для выплаты внешнего долга, а также для осуществления импортных закупок. И так по кругу... Деньги - Товар - Деньги! Мы не производим! Мы торгуем!

Иными словами, если Россия думает о том, как произвести свою товарную продукцию, то казахстанские власти думают только о том, как быстро продать свое сырье и на вырученную валюту закупить товарную продукцию за рубежом, будь то у России, Китая, Турции или Малайзии… В эту нехитрую «производственную» логистическую цепочку вовлечено больше половины населения нашей страны, кредитуемой нашими банками.

Итак, нашим банкам невыгодно снижать базовую процентную ставку для того, чтобы стимулировать внутреннего производителя. Им (банкам, правительству, частному сектору) это просто не нужно. Они получают свою прибыль не от количества произведенных товаров и услуг, а от скорости торгового (импортно-экспортного) оборота. И в такой схеме 40% российского импорта в казахстанском внешнеторговом обороте – это громадный прибыльный кусок.

Рост российского рубля – это не столько санкции, сколько спрос со стороны наших «бизнесменов» или тройственного союза в лице правительства, банков, частного корпоративного сектора, а также ничем не оправданный прием беженцев из России, которым также потакают наши банки и правительство, встречающие их «хлебом-солью», открывая им банковские счета, покупая их банки и предприятия с оборотным капиталом в российских рублях.

Исходя из вышесказанного, я считаю, что мы должны остановить неконтролируемое перемещение товаров и людей, а следовательно и российской валюты на территорию Казахстана из РФ, введя визовый режим и жесткий таможенный контроль на границе с Россией.

Мы должны остановить приток российских рублей, как валюты, не обеспеченной ни товарной массой, ни технологическим оборудованием.

И самое главное, мы должны вернуть вывезенные (выведенные) за границу, а по сути, украденные у народа Казахстана, сотни миллиардов долларов США и рассчитаться ими за свои громадные внешние долги. Это единственная возможность снизить базовую процентную ставку и сделать доступными деньги для потенциальных производителей, желающих производить, а не торговать. Это, по сути, отправная точка для настоящих реформ, которые должны быть нацелены на развитие нашей промышленности.

Наши нынешние проблемы не связаны с проблемами в Российской Федерации, как не связаны и с санкциями против нее. Наши проблемы являются доморощенными или сугубо внутриказахстанскими. Но это другой отдельный разговор…

Автор живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Тулеухан Искаков в Facebook