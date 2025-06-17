Подсудимый Николай ЛЕНКИН 16 июня выступил с последним словом. Он неоднократно просил прощения у родственников погибшей - за то, что её дело вновь разворошили из-за его показаний. В тот же день в специализированном межрайонном уголовном суде огласили приговор.

- Я понимаю, что спустя 20 лет из-за моих показаний вновь подняли вашу боль утраты, - обратился Ленкин к маме погибшей. - Я хочу сказать, что я не виноват в этом. И показания, которые я давал в 2003 году и 2024 году... меня просто ввели в заблуждение. Когда спустя 20 лет приехали сотрудники полиции, я год как потерял маму, и я не мог не воспользоваться их предложением, чтобы съездить на могилу мамы. Я знаю, что вы не поверите мне, но я непричастен. Я, может быть, и грешен в своих судимостях. Но я вам клянусь, что я непричастен к этому убийству. В 2003 году мне было жалко жену моего друга, которую полицейские тогда били по лицу. Во избежание продолжения этого я и дал тогда показания. Можно сказать, я тогда спас чью-то честь.

Охранники заслонили собой Ленкина, поэтому рассмотреть что было у него в руке не получилось

На оглашение приговора Николая Ленкина доставили под усиленной охраной. В какой-то момент конвоиры, которые в этот раз зашли в клетку вместе с обвиняемым, выкрутили Ленкину руку и изъяли из зажатого кулака некий предмет. Что именно держал в руках подсудимый, разглядеть не удалось, но в дальнейшем Ленкину пришлось стоять с открытыми руками и оправдываться перед конвоирами, что больше у него ничего нет. На месте был составлен акт, который подписывали конвоиры. Ранее подсудимый говорил, что уже пытался свести счёты с жизнью. Можно предположить, что это была очередная неудачная попытка.

Судья Ольга ШАНЬГИНА признала подсудимого Ленкина виновным и назначила ему наказание в виде 11 лет колонии максимальной безопасности. На таком наказании в прениях настаивала прокурор. С учётом неотбытого срока за изнасилование с угрозой убийства его срок увеличен до 15 лет. Однако сидеть ему придётся меньше, так как в срок отбывания зачтут содержание под стражей в период с 14 июля 2018 года до 30 января 2019 года, а также отбытое наказание с 30 января 2019 года до 16 июня 2025 года.

- Суд пришёл к выводу, что ваша вина доказана полностью, - обратилась к подсудимому судья. - Ваша вина в убийстве подтверждается как вашими показаниями, так и показаниями потерпевшей, свидетелей, специалистов и материалами уголовного дела. Оценив ваши действия, суд пришёл к выводу, что вы совершили убийство с прямым умыслом путём удушения. Суд критически отнёсся к вашим показаниям о том, что вы не знали и не убивали. Считает эти показания избранным вами способом защиты, направленным на избежание уголовной ответственности.

Судья также объяснила суровость выбранного наказания:

- Одним из принципов уголовного законодательства РК является принцип справедливости, то есть наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления. Суд принял во внимание характер преступления, вашу личность, что вы неоднократно судимы, в том числе за преступления против личности. Также суд принял во внимание ваше поведение до и после совершения преступления, мнение потерпевшей. Вы отбываете наказание за изнасилование. Кроме того, до убийства Ефремовой вы уже были осуждены за совершение убийства. Однако, освободившись 23 апреля 2003 года, на путь исправления вы не встали, должных выводов не сделали. И спустя короткий промежуток времени, 30 мая 2003 года, вновь совершили особо тяжкое преступление. По мнению суда, ваше поведение носит устойчивый противоправный характер, свидетельствует о стойкой криминальной направленности и выраженной склонности к совершению новых уголовных правонарушений. Смягчающим обстоятельством суд признал наличие психического расстройства, не исключающего вменяемости. Отягчающим - совершение преступления в состоянии уголовного правонарушения.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 15 суток со дня вручения копии приговора.

Николай Ленкин выслушал приговор и разъяснения молча. Но в конце сначала попытался задать вопрос судье, а после обратился к прокурору Гульмире Кенжетаевой:

- То, что дальше будет происходить, я тебе отвечаю, это твоя вина и следователя. Я вас раз...у обоих.

Адвокат Алмат БАЗАРБАЕВ в комментарии "НГ" назвал приговор необоснованным:

- По моему мнению, доказательств, подтверждающих вину, представлено не было. Первая часть доказательств была собрана ещё в 2004 году, но тогда дело было прекращено, так как доказательств было недостаточно. И что мы видим на сегодняшний день? Добавились только показания двух сокамерников Ленкина и негласные следственные действия в виде аудиозаписей, в которых непонятный разговор вообще. И всё. Давайте дождёмся полного приговора, чтобы можно было дать ему полную оценку. Что касается обжалования... Дело в том, что я адвокат по назначению и представляю интересы Ленкина только в этом суде. То есть, подать от его имени апелляционную жалобу я не могу. А Ленкин, как я с ним разговаривал, намерен обжаловать приговор.

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