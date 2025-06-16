По делу Николая ЛЕНКИНА 13 июня прошли прения сторон. Прокурор Гульмира КЕНЖЕТАЕВА запросила для подсудимого за убийство Оксаны Ефремовой наказание в виде 11 лет лишения свободы. С учетом того, что подсудимый ныне отбывает наказание по другому делу, его могут лишить свободы на 15 лет в колонии максимальной безопасности.

- Это непростое уголовное дело расследовалось более 20 лет. Кроме того, его сложность заключается в том, что очевидцев убийства Ефремовой нет. Однако, несмотря на все сложности, досудебное расследование завершено и уголовное дело поступило в суд, - заявила в прениях прокурор. - Были изучены все материалы дела, допрошены потерпевшие, свидетели, просмотрены видеоматериалы. Все вышеуказанное помогает нам восстановить картину произошедшего.

По версии следствия, Ленкин в ночь с 29 на 30 мая сначала распивал спиртные напитки с друзьями, а после предложил ранее незнакомой Ефремовой вступить с ним в половую связь. Получив отказ, разозлился и, "осознавая общественную опасность, предвидя неизбежность опасных последствий", взял потерпевшую за горло и с достаточной силой стал сдавливать ее шею.

- Ленкин вину не признал, а на допросе пояснил, что после распития спиртных напитков вернулся домой, где громко слушал музыку, из-за чего соседи даже вызвали полицию, но все эти обстоятельства из материалов дела исчезли, - сказала прокурор Кенжетаева. - Признательные показания давал из-за пережеваний за судьбу младшего брата, а также был обманут полицейскими, которые сказали, что после дачи признательных показаний уголовное дело будет прекращено. Уважаемый суд, данные показания Ленкина я прошу оценить критически, поскольку они не соответствуют установленным в суде объективным данным! Ранее были оглашены явки с повинной, показания Ленкина, данные досудебного расследования и протокола проверки показаний, просмотрены видеозаписи следственных действий и записи негласных следственных действий. Так, из явок с повинной и допросов Ленкина следует, что убийство совершил именно он.

Прокурор отметила, что вина Ленкина подтверждена результатами негласных следственных действий в колонии, где он "смеясь, делится подробностями убийства" с сокамерниками, а также проверкой показаний подсудимого на полиграфе.

Потерпевшая, мать погибшей Раиса ЖАЛАЛИДЕНОВА уверена в виновности подсудимого и просила суд назначить ему максимально строгое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Адвокат Алмат БАЗАРБАЕВ просил суд оправдать своего подзащитного. Он подчеркнул, что опрос на полиграфе "носит вероятностный характер и не может быть представлен в качестве доказательств вины".

- Кроме того, когда мы слушали результаты негласных следственных действий, сторона защиты не услышала прямых доказательств в совершении Ленкиным убийства Ефремовой, а только набор слов, не относящихся к делу, сопровождавшийся нецензурной бранью, а также технические помехи, - сказал Базарбаев. - Видеофонографическая экспертиза показала, что на фонограммах допросов от 2004 года есть признаки монтажа, а сами записи являются копиями. Определить, применялся ли монтаж в оригинале, невозможно. Соответственно, эти фонограммы не могут быть доказательствами вины.

Базарбаев просил отнестись критически к показаниям сокамерников Ленкина, так как они могли быть даны под давлением администрации колонии с целью улучшить показатели по раскрытию преступлений прошлых лет.

- Расследование в отношении Ленкина неоднократно приостанавливалось за неустановлением лица причастного к преступлению, - напомнил адвокат. - В материалах дела есть явка с повинной Ленкина, протокол его допроса, однако в апреле 2004 года уголовное дело против Ленкина было прекращено за отсутствием состава преступления. Спустя 20 лет подсудимый вновь пишет явку с повинной, и прокуратура области, посчитав это достаточным доказательством, отправляет дело в суд. Выходит, что 20 лет назад прокуратура необоснованно согласилась с прекращением уголовного дела? Сегодня достаточных доказательств вины Ленкина суду не представлено. Выводы экспертиз построены на допусках и предположениях. Доводы Ленкина о том, что на него оказывалось давление со стороны полиции, подтверждаются результатами служебной проверки, согласно которой следователь посещал Ленкина и возил его на могилу матери.

Сам подсудимый обратился к родственникам погибшей и сказал, что не убивал их дочь. Заявил, что "виноват лишь в самооговоре". И так же отметил, что следователи обманули его и давили на его сокамерников.

- Я дважды пытался покончить с собой из-за этого уголовного дела, - сказал Ленкин. - Если бы в 2003 году не началось это дело, я бы, может, и не сидел больше. А так как я освобождаюсь, полицейские не то что бьют, постоянно интересуются у меня по поводу этого убийства. Я им говорю: "Сможете доказать, доказывайте! Больше я вам ничего не скажу". А здесь просто так получилось, что они приехали, у меня было такое состояние, и мама умерла, и еще кое-какие были нюансы, и вот на этом всем... А после первого заседания суда, когда его начали освещать СМИ, от меня отвернулись все: и дочка, и внуки, и жена. И отец, который через юрисконсульта просил переписать на него свою долю квартиры. Единственный, кто со мной поддерживает отношения, так это сын. Мама пыталась доказывать мою невиновность, доказала ее, но перенесла в это время инсульт. Я хочу сказать одно: я не совершал этого убийства. Если есть в законе статья о самооговоре, то я готов нести за это наказание. А то, что просит прокурор... По старому закону есть сроки давности по особо тяжким - 15 лет. С момента преступления прошло 22 года и 14 дней. За весь процесс мы не услышали ни одного прямого доказательства.

В прениях он повторил, что из материалов дела пропали документы от 2004 года с показаниями участкового и свидетеля, которые подтверждали, что Ленкин в ночь убийства был дома.

- У меня складывается впечатление, что когда-то я кому-то перешел дорогу из сотрудников, - сказал Ленкин. - Просто тогда, в 2004 году, много полицейских пострадало из-за этого дела. Я поэтому просил суд, управление собственной безопасности, чтобы они хотя бы нашли утерянное видео. Или хотя бы тех, кто причастен к этой пропаже. Просто мало того, что пропали показания свидетелей. Пропали показания соседа, видео пропало. Оно было, а спустя 20 лет все мое алиби пропадает, и расследование вновь возобновляется. У меня складывается ощущение, что меня судят из-за явки в 2024 году.

До оглашения приговора Николай Ленкин еще должен выступить с последним словом.

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