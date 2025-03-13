Дело об убийстве 21-летней жительницы Костаная начали рассматривать в специализированном уголовном суде 11 марта. Обвиняемый - неоднократно судимый 44-летний Николай ЛЕНКИН. По версии прокуратуры именно он в мае 2003 года, выйдя на свободу из колонии, совершил преднамеренное убийство.

Ранее о раскрытом спустя 21 год деле сообщили на брифинге в департаменте полиции. В мае 2003 года Ленкин уже был подозреваемым по этому убийству. Но тогда следствию не хватило доказательств. В феврале 2025 года в ходе негласных следственных действий в колонии, где Ленкин отбывает очередной срок, доказательства его вины появились. Как отмечали в полиции, Ленкин признал свою вину.

Однако на первом заседании подсудимый отказался отвечать на вопрос о признании вины, заявив, что даст показания в конце разбирательства. А также обратился с ходатайством о том, чтобы на заседаниях присутствовали представители Общественной наблюдательной комиссии Костанайской области и Казахстанского международного бюро по правам человека. Обвинение поинтересовалось - в связи с чем Ленкин просит пригласить правозащитников?

- Чтобы это дело рассматривали в полном объеме, - сказал Ленкин. - Потому что меня уже судили и я уже сидел половину за то, чего я не делал. Поэтому я хочу, чтобы были люди, которые будут независимыми экспертами на этом процессе. У нас же открытый судебный процесс.

Суд отказал в ходатайствах, пояснив, что Николай Ленкин может самостоятельно пригласить наблюдателей и они имеют право быть в качестве слушателей. А если они пришлют письменный отказ, тогда суд повторно рассмотрит ходатайство обвиняемого.

Прокурор Гульмира КЕНЖЕТАЕВА зачитала обвинительное заключения и напомнила обстоятельства произошедшего в мае 2003 года. По версии следствия, Ленкин распивал алкоголь со своим приятелем. Вместе отправились к знакомой, проживавшей по ул. Джамбула. В подъезде вновь выпили и отправились в дом на пр. Абая, где временно проживал приятель Ленкина.

- Находясь ококоло дома по просп. Абая подсудимый и его приятель вновь выпили, после чего приятель пошел домой, а Ленкин отправился к себе домой на ул. Строительная, - зачитала обвинения прокурор. - По пути он встретил ранее незнакомую Оксану Ефремову, которая была в состоянии алкогольного опьянения. Познакомившись, он предложил ей выпить. Вместе они отправились домой к потерпевшей, где предложил Ефремовой вступить в половую связь, на что последняя отказалась и начала выражаться нецензурной бранью. Ленкин разозлился и, осознавая общественную опасность своих действий, взял Ефремову за горло и с достаточной силой стал сдавливать шею. В результате чего Ефремова умерла.

Экспертиза обнаружила в крови погибшей Ефремовой алкоголь в концентрации 4,1 промилле, что соответствуют тяжелой степени опьянения. Признаков изнасилования не было обнаружено.

В суде допросили мать погибшей Раису ЖАЛАЛИДЕНОВУ. Она рассказала, что Оксана жила в гражданском браке, воспитывала сына, которому на тот момент было 3 года и 9 месяцев. А в июне планировала с семьей уехать на постоянное место жительство в Россию. В мае 2003 года она поссорилась с супругом, поэтому пару недель жила в доме мамы по пр. Абая.

- Я в тот день была на работе, - вспоминает Жалалиденова. - Я ушла, но меня именно в тот день тянуло домой. Дочка как раз эту ночь дома не ночевала. Я все думала - где же она? Переживала, отпросилась домой. А когда прибежала, там все уже было оцеплено полицией. Мой старший сын стоял и плакал. Я еще подумала - почему он плачет? Тогда мне и сказали, что ее убили. После я уже ничего не помню, меня откачивали.

Жалалиденова заявила, что уверена в виновности подсудимого. И рассказала о том, как Ленкина привозили осенью 2003 года на следственный эксперимент.

- Пришла сестра и сказала, что там привезли убийцу дочери, - вспоминает она. - Мы все выскочили, близко нас к нему не подпустили. Мой старший сын говорил Ленкину: "Что ты натворил?". Он очень любил сестру. А Ленкин ему отвечал: "А где ты был, когда я ее убивал? Что же ты не выскочил?". Это все слышали. Я его проклинала, а он повернулся и показал мне средний палец. Я 21 год не живу, я просто существую. Ребенок вырос без матери. Мне в 2003 году говорили, что нужно ждать суда. И вот, только через 21 год, суд начался.

Мама погибшей уверяла, что ее дочь редко употребляла алкоголь и никогда не видела ее пьяной. И была шокирована тем, что в крови погибшей нашли столько алкоголя.

В 2003 году Жалалиденова сообщала в своих письменных показаниях, что стала замечать, как дочь пристрастилась к алкоголю из-за проблем на работе. На это обратил внимание адвокат Ленкина.

- Может быть я злая тогда была, - прокомментировала потерпевшая.

В тех же показаниях она говорила, что подозревает в убийстве некую Суворову. Но сейчас Жалалиденова отказалась от этих подозрений.

Николай Ленкин и его адвокат пока не рассказывали свою версию произошедшего. Ничего не было сказано и о внегласных следственных действиях, которые помогли найти доказательства.

Следующее заседание назначено на 18 марта.

Фото Георгия ГОВОРОВА