21-летнюю жительницу Костаная убили во дворе ее дома в мае 2003 года. Подробности расследования этого дела рассказали сегодня, 27 февраля, на брифинге в департаменте полиции Костанайской области.

- Экспертиза показала, что девушку задушили. Было начато досудебное расследование, полицейские установили подозреваемого, но доказательств его вины было недостаточно, - рассказал заместитель начальника следственного управления ДП Бауржан КУСАИНОВ. - Мы не перестали собирать улики. В феврале 2025 года в ходе дополнительных мероприятий задержали 44-летнего местного жителя. Он дал признательные показания. Пояснил, что в мае 2003 года познакомился с погибшей. После совместного распития алкоголя предложил ей вступить в половую связь, но после отказа умышленно задушил ее во дворе.

Задержанный - тот же человек, которого полицейские подозревали 21 год назад. Вычислить его помогли негласные следственные действия, которые полиция провела в колонии, где мужчина отбывал наказание по другому делу.

Это уже четвертое преступление, за которое его будут судить. По словам Кусаинова, подозреваемый почти всю взрослую жизнь провел в колонии. Впервые - в 1998 году за убийство. Вышел по УДО в апреле 2003 года. Позже - за разбойное нападение, а в 2017 году его посадили на 7 лет за насильственные действия сексуального характера.

Материалы дела передали в специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

Бауржан Кусаинов, отвечая на вопросы корреспондента "НГ", пояснил, что срок исковой давности еще не истек. Но судить подозреваемого будут по старому Уголовному кодексу, который действовал в 2003 году.

Фото пресс-службы ДП