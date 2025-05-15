Об этом судья Ольга ШАНЬГИНА сообщила на заседании в СМУС 15 мая. Она отметила, что ранее обвиняемый Николай ЛЕНКИН заявил - сотрудники департамента полиции надавили на него с целью дать признательные показания.

Фото из архива "НГ"

- Было заявлено о применении со стороны полиции психологического и физического давления с целью принудить его дать признательные показания в качестве подозреваемого, а также о нарушении его прав и законных интересов в ходе проведения расследования, - сказала Шаньгина. - Суд обязан принять предусмотренные законом меры. В связи с этим суд, совещаясь на месте, постановил - возложить на прокурора Костанайской области провести проверку по доводам подсудимого Николая Ленкина.

Результаты проверки должны поступить в суд до 30 мая.

Два месяца, что идет судебное разбирательство, Ленкин не комментировал обвинения в свой адрес. Но во время собственного допроса заявил - вину он не признает, а убитую никогда ранее не видел.

Напомним, неоднократно судимого Николая Ленкина подозревают в убийстве 21-летней жительницы Костаная. Ранее на брифинге в департаменте полиции сообщили, что раскрыли убийство спустя 21 год. В мае 2003 года Ленкин уже был подозреваемым по этому убийству. Но тогда следствию не хватило доказательств. В феврале 2025 года в ходе негласных следственных действий в колонии, где Ленкин отбывает очередной срок, доказательства его вины появились. Как отмечали тогда в полиции, Ленкин признал свою вину.

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