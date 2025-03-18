44-летнего Николая ЛЕНКИНА обвиняют в убийстве жительницы Костаная в мае 2003 года. Он тогда был главным подозреваемым, но вину тогда не доказали. Теперь он вновь в статусе подсудимого.

И, как следует из документов, Ленкин не менее 4 раз писал явку с повинной. Их изучали сегодня, 18 марта, на заседании в специализированном межрвйнном суде по уголовным делам.

Прокурор Гульмира КЕНЖЕТАЕВА сообщила, что первую явку с повинной подсудимый написал 27 февраля 2004 года. Как рассказала на предыдущем заседании мать погибшей Раиса Жалалиденова, еще осенью 2003-го Ленкина привозили в качестве подозреваемого на следственный эксперимент.

В первой явке версия Николая Ленкина существенно отличается от того, что ему вменяют. Например, по данным экспертизы, признаков изнасилования жертвы не установлено. А в показаниях подсудимого изнасилование было, причем не раз.

- Я добровольно хочу рассказать, как в мае 2003 года по ул. Абая, где проживал мой приятель Сосновский, вступил в половой акт с ранее незнакомой мне девушкой, - зачитала первую явку прокурор Кенжетаева. - В тот день я пошел к своей знакомой, выпил вместе с Сосновским. Пили водку, вино и пиво. Потом мы выпили с Сосновским вдвоем. Вечером мы пошли к другой моей знакомой. Выпили, ушли к Сосновскому, где продолжили пить. К нам полошел Сергей Поляк, выпил вина. Он ушел, а потом вернулся через минут 40-50 и привел с собой девушку. Он сказал, что девушка хочет совершить половой акт, что одного мужчины ей мало. По девушке было видно, что она пьяна. Поляк отвел ее во двор, где совершил половой акт. После с ней совершили половой акт Сосновский, потом я. После меня снова пошел Поляк. Девушка отказывалась. Тогда Поляк позвал меня и Сосновского, чтобы мы подержали ее. Когда Поляк встал, девушка уже лежала без движения. А я ушел домой.

Похожую версию Ленкин рассказал во второй явке с повинной от 15 марта 2004 года. Разница лишь в том, что в новой версии Поляк единолично вступил в связь с жертвой и сам сказал приятелям, что задушил девушку. Но эту фразу Ленкин и Сосновский восприняли за шутку, а позже обнаружили труп, и вместо того, чтобы вызвать полицию, сняли с нее куртку и обменяли на наркотики.

5 апреля 2004 года Ленкин вновь пишет явку с повинной, где сообщает, что ранее неверно указал историю событий. И в этой явке он признает свою вину и сообщает, что девушку задушил именно он.

- Она сначала дала согласие, но когда время дошло до секса, она отказалась. И сказала нецензурную брань. Тогда я взял ее за горло и сдавил силой. Когда она обмякла, я снял туфлю и засунул ей во влагалище, в чем сейчас раскаиваюсь, - зачитала третью явку Ленкина прокурор.

Однако 27 апреля 2004 года следователь вынес постановление о прекращении расследования в отношении Ленкина в связи с недоказанностью его вины. В октябре 2004 года дело было возобновлено, но полиция так и не смогла установить виновного.

Через 20 лет, 24 апреля 2024 года, руководству КУИС поступило сообщение о том, что Ленкин "совершил тяжкий вред здоровью в отношении некой Оксаны". В 2024-м году Ленкин вновь написал явку с повинной, где изложил ту же версию, что и в апреле 2004-го. И 6 июня 2024 года дело Ленкина вновь начали расследовать.

В деле имеется постановление о проведении негласного аудиоконтроля лица. То есть, разговоры Ленкина в камере записывали на скрытый диктофон. Так следователи записали разговор, в котором он с матами рассказывал об убийстве в мае 2003 года.

- Ленкин: "Взял за шею а она крякнула". Мужчина: "Как утенок?". Ленкин: "Как утенок. Эта курица, она теперь мне снится", - пересказала диалог прокурор.

Аудиозаписи негласных следственных действий будут изучать на следующем заседании, которое назначено на 28 марта.

Фото Георгия ГОВОРОВА