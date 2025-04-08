Разбирательство по делу об убийстве жительницы Костаная Оксаны Ефремовой, совершенном в мае 2003 года, в самом разгаре. Сегодня, 8 апреля, в специализированном уголовном суде допрашивали свидетелей и изучали записи негласных следственных действий в колонии.

Подсудимый Николай ЛЕНКИН, по версии обвинения, после совместного распития спиртного предложил Ефремовой вступить в половую связь. Она отказалась. Ленкин разозлился, взял девушку за горло и с достаточной силой сдавил шею. В результате она умерла. Экспертиза обнаружила в крови погибшей алкоголь в концентрации 4,1 промилле, что соответствуют тяжелой степени опьянения, а также различные травмы на теле погибшей. Но признаков изнасилования не было обнаружено.

Ленкин был подозреваемым и в 2003 году, но его вину не удалось доказать. 8 апреля 2025 года в суде изучали экспертизу, которую провели почти сразу после того, как полиция начала расследование.

Дать пояснения пригласили судебно-медицинского эксперта Евгения СОХАРЕВА, который эту экспертизу не проводил. Специально для него выводы исследования зачитала прокурор, а Сохарев только давал комментарии, исходя из своих знаний.

- Согласно выводам экспертизы, были ли признаки того, что убитая была изнасилована? - спросила прокурор Гульмира КЕНЖЕТАЕВА.

- Изнасилование - это введение полового органа мужчины в половой орган женщины, все остальное - это развратные действия. В данном случае можно посмотреть медико-биологическое исследование, - пояснил Сохарев, листая материалы дела и на месте изучая документы. - Тут пишут, что сперматозоидов не обнаружено. Самого четкого подтверждения нет. Поэтому исключить факт износилования нельзя, но и прямых доказательств этому нет.

Адвокат Ленкина ходатайствовал о том, чтобы в суд вызвали автора экспертизы. Судья ответила, что он может вызвать свидетеля сам. Но защитник лишь примерно знает, где спустя 20 лет искать этого специалиста.

Свои особенности есть и в допросе свидетелей. В суде выслушали брата погибшей Евгения СОТИНА. Сейчас он - индивидуальный предприниматель с высшим образованием. А в мае 2003 года был 13-летним подростком.

- Утром пришли полицейские, позвали брата понятым, тогда я и узнал об убийстве, - сообщил Сотин. - Меня тогда не подпустили, трупа я не видел. Осенью 2003 года я видел Ленкина на следственном эксперименте. Четко помню, как он сказал старшему брату: "Где ты был, когда я ее убивал?". Мне было 13 лет, и за мной полицейские не особо следили, поэтому я рядом с вами лазил. Потом его увезли. Сказали, что будет суд. Но дело затянулось.

Николай Ленкин просил, чтобы в суде прослушали аудиозапись допроса, который проводили в декабре 2004 года. Сложность в том, что запись сделана на пленочную касету. Поэтому перед прослушиванием ее необходимо оцифровать.

Но и с более современными аудиозаписями возникли сложности. Напомним, по данным полиции, вновь вернуть дело Ленкина в суд помогли негласные следственные действия в колонии, где он отбывал наказание за другое преступление. На заседании 8 апреля прослушали скрытую диктофонную запись. Разобрать весь диалог на слух не получилось. Слышны лишь отдельные слова, смех и восклицания.

- Лично я услышал сплошной набор слов, четко услышал только слова про хрящи, - отметил адвокат Алмат БАЗАРБАЕВ. - Доказательств того, что мой подзащитный совершил преступление, я не услышал. Считаю, что данные следственные действия нужно признать недопустимыми и исключить их из списка доказательств. Запись была приобщена в связи с тем, что, якобы, на ней Ленкин сознается в преступлении. А мы не можем разобрать ничего, что там записано.

Суд решил дать оценку аудиозаписи позже. Следующее заседание назначено на 15 апреля.

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