Судебное разбирательство по делу 44-летнего Николая ЛЕНКИНА близится к развязке. Его обвиняют в убийстве жительницы Костаная в мае 2003 года. Ленкин уже был подозреваемым по этому делу, но тогда следствие не смогло доказать его вину, несмотря на то, что он несколько раз писал явки с повинной. Что же изменилось спустя почти 22 года?

27 февраля 2025 года на специальном брифинге заместитель начальника следственного управления ДП Бауржан Кусаинов рассказывал журналистам, как следствие "не перестало собирать улики", и в ходе дополнительных мероприятий удалось собрать новые доказательства. Мол, подозреваемый даже признал вину. И отдельно подчеркнули, что вычислить его помогли негласные следственные действия, которые полиция провела в колонии, где мужчина отбывал наказание по другому делу.

Но в суде стройная версия полиции начала сыпаться. На первом же заседании Николай Ленкин сначала отказался отвечать на вопрос о признании вины. Просил пригласить на суд правозащитников. А позже, во время своего допроса, заявил, что сотрудники ДП надавили на него с целью дать признательные показания.

На заседании 30 мая изучали подробности прокурорской проверки, которую назначил суд по заявлению подсудимого. Надзорный орган ожидаемо не выявил никаких нарушений со стороны полиции. Однако в ходе расследования всплыли некоторые интересные детали.

Прокурорам Николай Ленкин поведал: в 2024 году к нему в колонию приезжал оперативный сотрудник, который ввёл его в заблуждение, сообщив, что уголовное дело будет прекращено в связи с истечением срока давности, а также пообещал организовать поездку к могиле умершей матери, чтобы Ленкин мог с ней достойно проститься.

Фото из архива "НГ"

- "Следователь сказал, что производство по делу ещё не завершено, так как для этого нужна моя явка с повинной", - зачитала показания Ленкина судья. - "Они предложили мне съездить на кладбище к матери, чтобы проститься с ней по-человечески. Я согласился. Предварительно я написал явку с повинной, а после мы поехали на кладбище. Следователь Котельников обещал, что предоставит мне букет цветов, конфеты и печенье, 150 г водки, чтобы я мог проститься с матерью. Он это обещание нарушил, в связи с чем я стал отказываться от своих показаний. После этого начались угрозы от следователя, который сказал, что испортит жизнь моим близким и предлагал подумать о моем младшем брате, так как он легко может испортить ему свободную жизнь и он окажется рядом со мной в СИЗО".

В материалах проверки есть опросы следователей Владислава КОТЕЛЬНИКОВА и Станислава СОЛОВЬЁВА. Они заявляют, что признательные показания Ленкин дал добровольно, а во время следственных действий подозреваемый "сообщил детали, которые были известны только причастному лицу: положение трупа, наличие пристроек на месте преступления".

- Дополнительно Соловьёв и Котельников пояснили, что о наличии у Ленкина младшего брата им стало известно лишь в ходе судебного следствия, в связи с необходимостью установления законного представителя, - говорится в материалах прокурорской проверки. - За время содержания в колонии Ленкин за медицинской помощью с телесными повреждениями не обращался. Проверкой не выявлены технические данные, свидетельствующие о наличии в действиях сотрудников полиции или администрации намерений по целенаправленному воздействию на Ленкина.

В своих опросах следователи рассказали, как именно они работали с Ленкиным. Из этих документов следует, что разговор о визите на могилу матери всё-таки был.

- В мае 2024 года мне позвонили сотрудники учреждения № 39, которые пояснили, что Ленкин готов дать показания по делу об убийстве в мае 2003 года, - сообщал следователь Соловьёв. - По данному факту мною осуществлён выезд. И в ходе беседы Ленкин написал явку с повинной, мотивировав это тем, что убитая периодически является к нему во снах. Я посещал его несколько раз. В первый раз - когда он сорвал полиграфическое исследование и устроил скандал с психологом, второй раз - когда решался вопрос о назначении ему законного представителя. Касательно доводов о психологическом давлении считаю, что это его способ защиты, чтобы избежать наказания. О младшем брате я не знал и поэтому не мог оказывать давление на Ленкина.

- В июне 2024 года я допросил Ленкина, где он признавал преступление, - добавляет следователь Котельников. - Я разъяснял Ленкину, что данное дело не будет прекращено за истечением срока давности и что, возможно, он будет осуждён к лишению свободы, поскольку статья является безальтернативной. В этой связи он попросил меня, чтобы ему под надзором предоставили возможность съездить на кладбище, где похоронена его мать. Мы ему не отказали. Фактически он был опрошен по обстоятельствам дела, после была проведена проверка показаний на месте. И только после неё мы завезли его на кладбище. Отмечу, что мы это сделали только из человеческих соображений, поскольку он находится в преклонном возрасте и, возможно, будет осуждён на длительный срок.

Николай Ленкин на этом заседании обращал внимание суда на то, что из материалов дела пропали документы от 2004 года с показаниями участкового и соседа, которые подтверждали, что Ленкин в ночь убийства был дома. В опросе прокуратуры следователь Котельников пояснял: когда он получил материалы дела, этих показаний там не было.

Поверить в душевную доброту следователей, которые просто так возили заключённого на кладбище, сложно. Из других доказательств - показания подневольных сокамерников Ленкина, которым он якобы рассказывал об убийстве. И, к счастью следствия, рассказывал это в тот момент, когда в помещении была установлена прослушка в рамках негласных следственных действий. Корреспондент "НГ" в ходе заседаний суда слышал эти записи - кроме матов, сам разговор разобрать очень сложно из-за помех.

- Выражу мнение, что доводы моего подзащитного о давлении подтверждаются, - сказал адвокат Алмат БАЗАРБАЕВ. - С какой целью следователь Соловьёв посещал моего подзащитного? Если нужно было провести следственные действия, то можно было вынести постановление о его этапировании. А он посещал его лично. Какой там был разговор между ними - мы можем только догадываться и предполагать.

Фото Георгия ГОВОРОВА