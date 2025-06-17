Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности изучает распространяемую в сети информацию об утечке персональных данных казахстанцев, передает Informburo.kz.

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Комитет информационной безопасности при ведомстве совместно с правоохранительными и специальными органами проводят всестороннюю проверку, включая анализ актуальности представленных данных.

"Первичный анализ указывает на возможное происхождение сведений из частных информационных систем. Хакерских атак или утечек персональных данных из государственных информационных систем на данный момент не зафиксировано. До завершения проверки делать окончательные выводы или подтверждать достоверность информации преждевременно", – отметили в МЦРиАП.

Граждане, чьи персональные данные обнаружат в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

В ведомстве добавили, что в аналогичных случаях, которые происходили ранее, утечка касалась устаревших данных, полученных из различных баз из сферы услуг и микрофинансовых организаций.

"Министерство держит ситуацию на контроле. Дополнительная информация будет размещена после окончания проверки", – заключили в ведомстве.

Ранее центр анализа и расследований кибератак TSARKA подтвердил информацию о том, что 16,3 млн записей с персональными данными казахстанцев утекли в сеть. Среди них: фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИИН, адрес, номера телефонов – мобильные, домашние или рабочие.