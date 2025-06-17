Около 40 случаев незаконного использования служебных автомобилей в подведомственных организациях управления ветеринарии выявили во время мониторинга сотрудники департамента Агентства по делам государственной службы. Автомобили, предназначенные для работы, систематически использовались в личных целях - в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни.

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Нарушения зафиксировали сразу в нескольких районах области. Руководители ветеринарных станций Карабалыкского и Костанайского районов получили дисциплинарные привлечены к дисциплинарной ответственности, аналогичные меры применены к водителям станций в Алтынсаринском и Мендыкаринском районах.

- Иным руководителям направлены рекомендации: использование государственного имущества не по назначению - прямое нарушение закона и служебной этики, - отметили в департаменте по делам госслужбы. - Государственные ресурсы - не личный актив. И каждый случай злоупотребления будет получать принципиальную оценку.

Если вы стали свидетелем нецелевого использования служебного транспорта или считаете, что ваши права нарушены, то имеете право обратиться в департамент Агентства по делам государственной службы по Костанайской области (по адресу: г. Костанай, ул. Касымханова, 34, тел. 39-31-65 или на инстаграм страницу @elgeqyzmet_qostanai).