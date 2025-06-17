Видео из учебного заведения в редакцию прислали вчера, 16 июня. Представители военкомата приехали якобы для проведения беседы со студентами, однако, как сообщают очевидцы, учащихся 3 курса начали забирать в военкомат группами. При этом студенты в этот момент сдавали итоговый экзамен.

Родители студентов были возмущены ситуацией. По их словам, согласно официальному положению, обучение заканчивается 30 июня, и именно до этой даты учащиеся имеют право оставаться в статусе студентов.

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Сегодня, 17 июня, редакция получила официальный комментарий. Публикуем его в полном объеме:

- 16 июня 2025 года студенты, завершающие обучение в Костанайском строительном колледже, добровольно были доставлены сотрудниками управления по делам обороны города на областной сборный пункт Костаная для определения степени годности к прохождению срочной воинской службы по состоянию здоровья. Должностными лицами МОВУ Костанайской области проведена разъяснительная беседа, в которой подробно рассказали о целях и порядке проведения всех мероприятий. В рамках мероприятия призывники проходят психологическое тестирование и предварительное медицинское освидетельствование.

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Однако всё ещё остаются открытыми вопросы: почему студентов забрали прямо во время экзаменов и можно ли было спланировать всё так, чтобы не нарушать образовательный процесс, ведь обучение продолжается до 30 июня?





Родители студентов других колледжей города продолжают беспокоиться и обращаются в редакцию с подобными вопросами.

Как сообщили читатели, на территории строительного колледжа сотрудники военкомата сегодня вновь забирали стундентов.



