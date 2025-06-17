В СРК «Костанай» в начале июня прошел чемпионат Казахстана по казак куреси среди спортсменов до 23 лет.

Чемпионат Казахстана проходил в СРК «Костанай» на трех коврах / Фото instagram.com/ttt_qazaq_kuresi

В соревнованиях, организованных Министерством туризма и спорта РК и Федерацией борьбы Казахстана при поддержке акимата Костанайской области, приняли участие более 450 молодых палуанов - юношей и девушек 2002-2007 г. р. из Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей страны. Сильнейших определяли в восьми весовых категориях среди юношей (от 55 кг до свыше 100 кг) и восьми (от 48 кг до свыше 77 кг) - среди девушек.

Почетные гости чемпионата РК по казак куреси среди молодежи / Фото instagram.com/ttt_qazaq_kuresi

В торжественной церемонии открытия чемпионата приняли участие заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов и генеральный директор Ассоциации «Qazaq kuresi» Дамир Бекбосынов, пожелавшие участникам красивой и честной борьбы.

Торжественное открытие чемпионата / Фото instagram.com/ttt_qazaq_kuresi

Перед началом чемпионата президенту федерации казак куреси «Тобыл-Торгай Тарланс» Абылайхану Тайгелдину вручили благодарственное письмо министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова за вклад в развитие и поддержку казак куреси.

В первый день чемпионата уверенную победу в весовой категории свыше 100 кг одержал Нурсултан Каблан из Аркалыка, чьим соперником в финале был Нурболат Бердимурат из Мангистауской области. А Кульзира Мамбетова из Аулиекольского района заняла третье место в весовой категории до 70 кг.

Эвелина Баева, Айару Тилеубаева и Жанибек Жумагазин / Фото instagram.com/ttt_qazaq_kuresi

Во второй день копилка Костанайской области пополнилась тремя наградами трех достоинств. Чемпионский титул в весовой категории до 60 кг завоевала Айару Тилеубаева, выигравшая в финале у спортсменки из Шымкента Асемкуль Балтабай. Эвелина Баева заняла второе место в весовой категории до 52 кг, уступив в финале Инкар Тулепбергеновой из Жетысуской области. А бронзовую медаль завоевал выступавший в весовой категории до 82 кг Жанибек Жумагазин.

Еще две золотые награды завоевали костанайские палуаны в завершающий день. Чемпионом страны в весовой категории до 55 кг стал Архат Баймурзин, выигравший в финале у Шейхрахмана Бауыржанулы из Кызылординской области. А соревнования в абсолютной весовой категории выиграл Нурсултан Каблан, завоевавший второе золото и титул «туйе палуан».

Двукратный призер молодежного чемпионата Казахстана по казак куреси Нурсултан Каблан / Фото instagram.com/ttt_qazaq_kuresi

В общекомандном зачете молодежного чемпионата Казахстана сборная Костанайской области с четырьмя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями заняла первое место, опередив занявших соответственно второе и третье места команды Шымкента (2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей) и Жетысуской области (2 золотые и 1 бронзовая медали).

Чемпионами и призерами молодежного чемпионата Казахстана (U23) среди юношей стали:

до 55 кг - 1. Архат Баймурзин (Костанайская область), 2. Шейхрахман Бауыржанулы (Кызылординская область), 3. Жандос Жарасхан (Актюбинская область), Ербол Болатбаев (Актюбинкая область);

до 60 кг - 1. Багдат Оралбай (Шымкент), 2. Билимжан Талгат (Алматы), 3. Айбатыр Миразат (Западно-Казахстанская область), Бердбек Умбедхан (Карагандинская область);

до 66 кг - 1. Адилет Кусайын (Карагандинская область), 2. Ибрагим Нурмаханулы (Шымкент), 3. Жанат Ерсаян (Астана), Мырзабек Мустафаев (Кызылординская область).

до 74 кг - 1. Жигер Еркинулы (Алматы), 2. Бибарыс Турганбекулы (Актюбинская область), 3. Жасулан Ермахан (Шымкент), Бекежан Сулейменов (Абайская область);

до 82 кг - 1. Нурдаулет Бактыбайулы (Шымкент), 2. Дмитрий Динер (Северо-Казахстанская область), 3. Жалгас Сары (Жамбылская область), Жанибек Жумагазин (Костанайская область);

до 90 кг - 1. Марат Нурсейитов (Абайская область), 2. Акылжан Турсынбек (Шымкент), 3. Сабырбек Кемелбек (Жамбылская область), Ислам Макажанов (Улытауская область);

до 100 кг - 1. Ерасыл Амангелды (Актюбинская область), 2. Эльнар Жанболатулы (Западно-Казахстанская область), 3. Нурболат Жамбыл (Шымкент), Мейиржан Сламшайыков (Астана);

свыше 100 кг - 1. Нурсултан Каблан (Костанайская область), 2. Нурболат Бердимурат (Мангистауская область), 3. Кажымукан Туре (Астана), Адалбек Джайман (Мангистауская область).

Абсолютная весовая категория - 1. Нурсултан Каблан (Костанайская область), 2. Мейиржан Сламшаиков (Астана), 3. Нурлыбек Асенов (Түркестанская область), Нурболат Жамбыл (Шымкент)

Среди девушек призерами стали:

до 48 кг - 1. Айдана Хасенқызы (Мангистауская область), 2. Жанат Казез (Абайская область), 3. Кундыз Конырканова (Абайская область), Жансая Таджимова (Кызылординская область);

до 52 кг - 1. Инкар Тулепбергенова (Жетысуская область), 2. Эвелина Баева (Костанайская область), 3. Ясмин Алиханова (Абайская область, Таншолпан Умирзах (Түркестанская область);

до 56 кг - 1. Алуа Казыкан (Улытауская область), 2. Гүлназ Умирбек (Түркестанская область), 3. Алтынай Нурханова (Павлодарская область), Акнур Асылбекова (Жетысуская область);

до 60 кг - 1. Айару Тилеубаева (Костанайская область), 2. Асемкуль Балтабай (Шымкент), 3. Рамиля Сальмиянова (Шымкент), Аружан Сейткасым (Түркестанская область);

до 65 кг - 1. Саяжан Узбек (Жетысуская область), 2. Сабина Алибек (Шымкент), 3. Томирис Маратова (Абайская область), Жанбота Талгат (Улытауская область),

до 70 кг - 1. Молдир Адепбай (Павлодарская область), 2. Асель Манап (Павлодарская область), 3. Күлзира Мамбетова (Костанайская область), Шугыла Максаткызы (Алматинская область),

до 77 кг - 1. Улболсын Адилова (Түркестанская область), 2. Аружан Жандарбай (Атырауская область),3. Ләззат Оразбек (Шымкент), Амина Абдуали (Түркестанская область),

свыше 77 кг - 1. Айсулу Сарсенова (Западно-Казахстанская область), 2. Алия Ходжаназарова (Мангистауская область, 3. Снежана Якубова (Шымкент).

Сборную Костанайской области, спортсменов и тренеров с этим значимым и заслуженным достижением поздравил президент областной федерации дзюдо, аким Костаная Марат Жундубаев.