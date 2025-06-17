Как сообщила сегодня, 17 июня, руководитель отдела лесного хозяйства и животного мира управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нина ФЕДЯЙ, все камеры интегрированы в Командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК. С начала года в лесоучреждениях поставили ещё 6 камер в участках, наиболее уязвимых по статистике возгораний.

Если сложить зону контроля всех 40 камер, подключённых к этой региональной системе раннего обнаружения пожаров, то «острый глаз егеря» охватит уже около 223 тыс. га государственного лесного фонда области (или 48%).

- Также для охраны лесов используется 13 беспилотных летательных аппаратов, - добавила Нина Федяй, - а всеми лесоучреждениями разработаны и выполняются маршруты наземного патрулирования. Они провели около 600 профилактических рейдов, в том числе совместно с местной полицией и ДЧС - более 120.

Несмотря на профилактику, на территории региона продолжают возникать степные пожары, несущие угрозу перехода на лесные массивы. С начала пожароопасного периода зарегистрировано 7 лесных пожаров на площади 35,54 га, в том числе 22,85 га покрытых лесом. Ущерб составил 10,1 млн тенге.

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