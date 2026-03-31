В столице Монголии городе Улан-Баторе стартовал чемпионат Азии по боксу среди мужчин и женщин, впервые проходящий под эгидой Международной федерации бокса World Boxing.

На ринг Улан-Батора выйдут более 250 боксеров из 22 стран. Сборная Казахстана на этом континентальном чемпионате представлена первыми номерами во всех весовых категориях как у мужчин, так и у женщин.

В столице Монголии от Казахстана выступят двадцать боксеров - десять мужчин и десять женщин.

В весовой категории до 80 кг среди женщин будет выступать бронзовый призер чемпионата мира 2023 года мастер спорта международного класса Надежда Рябец из Костаная. Месяцем ранее костанайская спортсменка уже стала победительницей престижного международного турнира «Кубок Странджа», который прошел в столице Болгарии городе Софии и который еще называют «малым чемпионатом мира».

В составе национальной сборной Рябец перед чемпионатом Азии участвовала в совместных учебно-тренировочных сборах с представителями пяти стран, которые прошли в Казахстане. В общей сложности казахстанские боксеры провели три спарринг-сессии.

После жеребьевки стала известна и первая соперница Надежды Рябец - это представительница Индии Пуджа Рани. А состоится их поединок 6 апреля и пройдет на стадии полуфинала. Таким образом, независимо от исхода боя, обе спортсменки уже обеспечили себе как минимум бронзовые медали. Но для Рябец цель на чемпионате Азии - только золото.