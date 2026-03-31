Министра науки и высшего образования Саясата Нурбека спросили о персональной ответственности за нарушения при распределении научных грантов. Такой вопрос прозвучал сегодня на брифинге в правительстве, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Журналист сослался на данные экспертов и проверок. В частности, он сообщил, что Высшая аудиторская палата выявила нарушения на сумму около 70 миллиардов тенге, а прокурорская проверка — финансовые нарушения при распределении грантов на 189 миллиардов тенге. Были возбуждены уголовные дела. По итогам Генеральная прокуратура внесла представление в правительство. В связи с этим журналист спросила, признаёт ли Саясат Нурбек личную ответственность за происходящее, с учётом того, что он возглавляет ведомство с 2022 года.

Отвечая на вопрос, чиновник заявил, что в ведомстве за последние годы прошло множество проверок.

"С 2023 года было порядка 15 крупных проверок. Из них отдельно Высшая аудиторская палата провела около 5 проверок", — сказал он.

Саясат Нурбек подчеркнул, что значительная часть озвученных сумм относится к процедурным нарушениям.

"Если есть процедурные нарушения, вся сумма проекта приплюсовывается к этому. Но это не означает, что там есть состав преступления", — пояснил он.

По словам чиновника, сумма реальных финансовых нарушений существенно ниже.

"По представлению Высшей аудиторской палаты, сумма составляет около 1,7 миллиарда тенге. Из них порядка 1,2 миллиарда подлежат возмещению. Сейчас мы этим процессом занимаемся", — отметил министр.

При этом Саясат Нурбек подтвердил, что в правительство поступили представления Генеральной прокуратуры на суммы порядка 79 миллиардов и 189 миллиардов тенге.

"Мы по каждому из них сейчас готовим развёрнутые ответы, где указываем, какие именно нарушения и какого они характера", — добавил Нурбек.

Чиновник также сообщил, что в системе распределения научных грантов планируются изменения. В частности, внедряется цифровизация процессов, запущено "единое окно" для подачи заявок, а также готовятся законодательные поправки для повышения прозрачности.

"В любом случае по долгу службы за всё, что происходит в нашей сфере, я несу персональную ответственность, если вы это хотите услышать", — заключил Саясат Нурбек.