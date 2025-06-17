ЧП произошло сегодня, 17 июня. По словам очевидцев, огонь разгорелся примерно в 15:30. На место прибыли 6 машин и 20 сотрудников пожарной службы.

В 2022 году аквапарк закрыли. В 2023 году городские власти заявили, что здание ждет масштабная реконструкция. Стоимость работ оценивали почти в 10 млрд тенге.

- В эти минуты в Костанае продолжаются работы по ликвидации пожара в здании одного из бывших аквапарков, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Сообщение о задымлении поступило на пульт службы спасения по номеру 112. На место происшествия оперативно выехали силы и средства ДЧС: на данный момент задействовано 6 единиц пожарной и специальной техники, а также более 20 человек личного состава. В том числе сотрудники оперативно-спасательного отряда, а также центр медицины катастроф.

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По данным ДЧС, горит кровля аквапарка. На текущий момент сведений о пострадавших не поступало.

Когда корреспондент "НГ" прибыл на место, пожарные тушили огонь с лестничного крана, а также с крыш строительных вагончиков. Рабочие отдыхали на паребрике, от общения с журналистами они воздержались.

Как сообщают наши читатели, это уже не первое возгорание на территории аквапарка.

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