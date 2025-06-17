В Костанае прошел международный турнир по боксу среди юниоров, посвященный памяти трехкратного чемпиона СССР, бронзового призера чемпионата Европы и Кубка мира, победителя Кубка Европы, серебряного призера чемпионата мира, бронзового призера XXIV Олимпийских игр в Сеуле (Южная Корея), заслуженного мастера спорта, почетного гражданина Костаная Александра Мирошниченко.

Финальный бой в категории до 44 кг: Ерсултан Майдонов (в красном) из Костаная - Мади Аманхану из Кандыагаша

В турнире, прошедшем под эгидой республиканской федерации бокса при поддержке управления физической культуры и спорта Костанайской области и «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых», приняли участие более 100 боксеров 2009-2010 г. р. из Казахстана, Кыргызстана, России и Ирака.

Казахстан представляли спортсмены из Астаны, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркетанской и Улытауской областей. В составе сборной Костанайской области выступали представители областного центра, Рудного, Лисаковска, Аркалыка, Житикаринского, Костанайского, Наурзумского районов и района Беимбета Майлина.

Представители команд-участниц соревнований на открытии турнира, посвященного памяти Александра Мирошниченко

Среди участников было немало победителей и призеров республиканских чемпионатов среди юношей этого возраста.

На церемонии открытия соревнований присутствовали сыновья Александра Мирошниченко Мирон и Егор, поблагодарившие организаторов и участников за память об отце, за то, что турнир продолжает свое существование и помогает успешному развитию бокса в области.

Судья международной категории IBA («Три звезды») Узбек КАЗИН из Костаная отметил, что эти соревнования станут для многих участников большим шагом в бокс, и подчеркнул, что турнир проводится в память об Александре Мирошниченко, выступавшем в тяжелой весовой категории:

Награждение в категории до 50 кг проводит судья международной категории IBA Узбек Казин

- В свое время на этом турнире выступали и продолжившие победные традиции в тяжелой весовой категории костанайцы Иван Дычко, Жан Кособуцкий и Василий Левит, для которых примером стал Александр Мирошниченко.

Судейский корпус турнира

В течение пяти дней на ринге школы бокса определялись победители и призеры в 14-ти весовых категориях. На пьедестал почета поднялись 15 представителей Костанайской области, девять из которых выступили в финале.

Чисто костанайским получился финал в весовой категории до 60 кг, в котором Вячеслав Ким одержал победу над Султаном Жакуповым.

Финальный поединок в весовой категории до 80 кг

Два представителя Костанайской области встретились и в финале весовой категории до 80 кг. Сильнейшим здесь стал Антон Брунер из Костаная, одержавший верх над Мансуром Батырхановым из Лисаковска.

Победу в категории до 80 кг одержал Антон Брунер

В самой легкой весовой категории до 44 кг костанаец Ерсултан Майдонов уступил в финале Мади Аманхану из Кандыагаша (Актюбинская область) и стал серебряным призером.

Костанаец Алишер Мухамедиев проиграл в финале весовой категории до 46 кг Аруену Ескенову из Северо-Казахстанской области. Макар Шаповалов из Костаная уступил в решающем поединке весовой категории до 48 кг павлодарцу Мадияру Атымтаю. А Омар Дихан не смог одолеть в финале весовой категории до 63 кг Ахмета Сакенова из Алматинской области.

Еще одну серебряную медаль завоевал костанаец Азамат Джалимбеков, чьим соперником в финале весовой категории до 54 кг был Юнус Ракымжан из Астаны.

Кстати боксеры из столицы Казахстана победили в командном зачете, завоевав золотые медали в шести весовых категориях, обладателями которых также стали Елдос Медетулы (до 52 кг), Батыр Нуртаев (до 57 кг), Диас Алибек (до 66 кг), Камаль Балташев (до 70 кг) и Нурдаулет Калдар (свыше 80 кг). На счету астанчан также одна серебряная и две бронзовые медали.

Обладателями бронзовых наград из числа боксеров Костанайской области в своих весовых категориях стали Данил Жутов (до 46 кг), Адилет Кенесхан (до 57 кг), Иван Ишин (до 63 кг), Давид Ясинский (до 66 кг), Дмитрий Трайд (до 70 кг) из Костаная и Нурмахан Конаров (до 57 кг) из Рудного.

Две победы на турнире, а также одно второе и три третьих места у боксеров Павлодарской области, в составе которых еще одно золото завоевал Аслан Максатулы (до 75 кг).

По одной золотой медали завоевали боксеры Актюбинской, Северо-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областей. В составе последней победу одержал Куаныш Куралбай (до 50 кг). Также у актюбинских боксеров две серебряные и шесть бронзовых наград, у алматинских - еще одно серебро и одна бронза, а у туркестанских есть и бронзовая медаль. По одной бронзовой медали завоевали боксеры Карагандинской и Улытауской областей.

Кроме казахстанских боксеров, призерами турнира стали представители Ирака, на счету которых одна серебряная и четыре бронзовые медали, и России, занявшие одно второе и одно третье места.

Организаторы учредили специальные призы в четырех номинациях. Приза «За волю к победе» удостоен Султан Жакупов из Костаная, «Приз зрительских симпатий» достался Мансуру Батырханову из Лисаковска. Лучшим боксером турнира был признан победитель в весовой категории до 52 кг Елдос Медетулы из Астаны. Лучшим судьей - Кариим Касим из Ирака.

А в Костанае уже началась подготовка к XXVI международному турниру по боксу среди молодежи (2007-2008 г. р.), посвященному памяти вице-президентов Костанайской областной федерации бокса Урала и Коргана Айтеновых, он пройдет с 14 по 19 июля и в нем впервые добавлены три женские весовые категории.

Фото предоставлены «СКБ имени Урала и Коргана Айтеновых»