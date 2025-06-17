В его информационной системе - все службы жизнеобеспечения города, поэтому интенсивность потока обращений для акимата является индикатором положения дел в разных сферах. Об этом 16 июня на аппаратном совещании говорила руководитель центра Азель АЙСАБАЕВА.

- Сейчас в контакте с iKomek 436 ответственных исполнителей, включая 15 городских государственных учреждений, 27 подведомственных и подрядных организаций, 64 КСК, 290 ОСИ, 40 областных и республиканских государственных учреждений, а также другие организации, - доложила Айсабаева. - С 1 января по 16 июня текущего года поступило 31 080 обращений от граждан. Из них 61,7% (19 165) - вопросы консультационного характера, отработаны с первого звонка.

Остальные переданы исполнителям на предприятия и в организации. На дату совещания в работе находилось 574 обращения. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, тогда обращений было намного больше - 49 326.

- Мы видим уменьшение нагрузки на службу. Это, с одной стороны, говорит о снижении количества проблемных ситуаций, а с другой - о более адресной и качественной работе на местах, - прокомментировала руководитель ситуационного центра. - Прослеживается устойчивая тенденция к снижению количества инцидентов по ключевым направлениям коммунального обслуживания.

Количество обращений, связанных с проблемами в энергоснабжении, снизилось на 40%, с проблемами уличного освещения - на 40,5%. На 30,8% уменьшилось число жалоб на водоснабжение: перебои в подаче воды, слабый напор. На 40% снизилось число обращений горожан, недовольных общественным транспортом, а именно нарушениями графика движения автобусов, переполненностью в часы пик, техническим состоянием транспорта и поведением водителей. На 70% меньше обращаются в этом году и люди, недовольные организацией уборки мусора.

- Жалоб на состояние дорожной инфраструктуры стало меньше на 27,8%, по состоянию и работе светофоров - на 39,8%, - отметила Азель Айсабаева. - Но по повреждениям дорожного покрытия в этом году 439 обращений, здесь рост на 17%. То есть, сохраняется высокая актуальность по некоторым направлениям в этой сфере. Также на 37% увеличилось количество обращений, связанных с восстановлением территорий после ремонтов и проведения земляных работ. Эти направления нуждаются в дополнительном внимании и контроле качества.

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