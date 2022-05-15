«Мы победили!», «Власть услышала нас!», «Народ – это сила!» … слышим мы радостные возгласы наших прикормленных блогеров и так называемых политологов в адрес Токаева, отменившего поправку к Конституции о закреплении роли Назарбаева в становлении нашей государственности.

"Мне не нужны 500 тенге дивидендов разворованного фонда! Я хочу получить право управлять этим фондом"

Но никто как бы не заметил, что им (власть имущим) удалось – под шумок, под радостные вопли плебса - протащить идею проведения референдума, на котором будет принята другая, куда как более важная (!) поправка:

«Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство».

Подчеркну ключевое предложение этой поправки: «От имени народа право собственности осуществляет государство!».

Расшифровываю суть вышесказанного с точки зрения Токаева и его чиновничьего аппарата. «Да, все принадлежит народу, но от имени народа всем этим будет владеть (именно владеть) государство… А государство это «Я»….», то есть, Токаев с сотоварищи!»…

Иными словами, народ является главным источником власти, но народная собственность (земля и ее недра) принадлежит государству в лице государственного аппарата, государственных и полугосударственных предприятий, холдингов, фондов, акционерных компаний, где контрольный пакет акций принадлежит государству.

Именно эта поправка, а не роль Назарбаева, является главной целью Токаева и его новой конституции, из которой вытекает важнейший постулат и суть токаевских реформ «Государство управляет корпорациями, а не корпорации государством!».

Объясняю на пальцах, как государство управляет нашими, так сказать, «народными» корпорациями…

Акционерное общество «Самрук-Қазына» основано в 2008 году Указом президента РК. Единственным акционером фонда является правительство РК. Фонд представляет собой коммерческую структуру - инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.

Давайте поинтересуемся и убедимся на фактах, как этот наш народный акционер повысил наше благосостояние?

«Долг «Самрук-Казына» превышает 7,5 трлн тенге ($18 млрд). Об этом заявил депутат мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов, озвучивая депутатский запрос в адрес премьер-министра РК, сообщает 22 января 2022 года МИА «Казинформ».

Кто-нибудь из вас получил на безвозмездной основе акции и соответственно, прибыль так называемых «народных» (акционерных) корпораций, входящих в состав Фонда «Самрук-Казына»: «Казахтелеком», «Казатомпром», «Казмунайгаз», КЕГОК и т. д.? Нет, не получили? А почему? Ведь по Конституции они владеют и управляют собственностью, имуществом, землей, ее недрами (акционерным капиталом), которые принадлежат народу Казахстана….

Вы видели, сколько новых и дорогих машин на улицах Алматы? Каждая из них стоит от 30 до 60 тысяч долларов США. Как вы думаете, кто является владельцами этих дорогих машин? Правильно, акционеры наших «народных» корпораций, которые управляют нашим государством и народной («нашей») собственностью.

Кто-то может сказать, а что в этом плохого? Нам, дескать, нужно только порадоваться за них…. Согласен (порадоваться за них), если бы не громадные внешние долги и высочайший уровень безработицы в нашей стране.

Я даже процитирую вам слова народного депутата, который выступает в вашу защиту…, в защиту наших «народных» корпораций, якобы, блюдущих наши народные интересы, цитирую Аманжана Жамалова:

«Сегодня звучат предложения о том, чтобы раздать долю в фонде Самрук-Казына каждому гражданину. На первый взгляд идея очень привлекательная. Однако, если посчитать, то выходит, что доход от такой доли при текущем финансовом состоянии «Самрука» составит всего 500 тенге на человека в месяц. Поэтому вместо того, чтобы «махать шашкой», закрывая и модернизируя все без разбора, необходимо проанализировать, почему фонд оказался неэффективным». Конец цитаты.

Совершенно верно! Вот давайте и проанализируем, почему фонд оказался неэффективным….

Да, согласен, прибыль размером в 500 тенге на человека – это не та сумма, ради которой нужно рвать на себе рубаху, требуя изменения нашей конституции. Но это гораздо лучше, чем долг этого народного фонда в размере $18 млрд или 7,5 трлн тенге, которые нам всем придется выплачивать через девальвацию национальной валюты и галопирующую инфляцию, усугубляющие (увеличивающие) и без того громадный внешний совокупный долг в $170 млрд или $10 000 на каждого гражданина Казахстана (ведь для покрытия этих долгов нам нужно будет опять брать деньги взаймы под залог наших сырьевых ресурсов, своей же товарной массы мы не производим, а значит, ничего, кроме сырья, не продаем).

Кстати, как утверждает следствие по делу о воровстве в «Самрук-Казына», примерно на эту же сумму долга нашего народного фонда и народного акционера куплена недвижимость по всему миру руководителем фонда Ахметжаном Есимовым и его зятем Галымжаном Есеновым, хотя мы могли бы на эти деньги построить три завода по производству автомобилей Тойота, как это сделали американцы, вложив $6 млрд в проект по строительству автомобильного завода в Кентукки корпорацией Toyota Motor Company of Japan, включающего в себя более 350 поставщиков различных комплектующих!

Иными словами, речь идет не о дивидендах в размере 500 тенге на человека, а о потерянных возможностях - потерянных рабочих местах (десятках, а может быть и сотнях тысяч человек, которые могли бы трудиться на таких промышленных предприятиях). Речь идет о потенциальных акционерах (о нас с вами – гражданах Казахстана), которые могли бы стать подлинными хозяевами этих народных предприятий, получающими дивиденды от акций и стабильный доход от продажи своих автомобилей (и это не 500 тенге!), о новых дешевых (доступных) автомобилях, произведенных нашими руками, о налоговых поступлениях в государственную казну, о прибыли от продаж наших автомобилей на близлежащие рынки, а значит и об укреплении национальной валюты, в конечном счете, о нашем благосостоянии.

Это было бы возможно, если бы мы, именно мы – граждане страны, а не чиновники, стали акционерами или собственниками будущих предприятий, реализовав программу акционирования государственного имущества, собственности, земли и ее недр, с последующей передачей акций самим гражданам страны, наделяя их имущественными правами.

Мне не нужны 500 тенге дивидендов разворованного фонда! Я хочу получить право управлять этим фондом на основе моих имущественных прав! Я хочу иметь свой голос, опирающийся на мою индивидуальную долю в нашей общенародной, общегосударственной собственности. Я хочу зависеть не от государства, а от таких же, как и я, собственников, которые будут принимать ответственные решения в своих собственных коллективных интересах.

Итак, государство не может, не должно управлять нашей народной собственностью без получения нашего формального разрешения на право управлять нашими индивидуальными и коллективными активами через делегирование наших прав и полномочий избранному нами правительству.

Перефразируя 5-ю поправку к Конституции США, являющуюся частью Билля о правах, которая гласит: «Частная собственность не должна изыматься для общественного пользования без справедливого возмещения», выражу свою мыль следующим образом:

«Никто, в том числе и государство, не имеет права управлять нашей народной собственностью, имуществом, землей и ее недрами, до тех пор, пока они (земля и ее недра) не будут справедливо поделены между всеми гражданами страны в целях формирования коллективного акционерного капитала и акционерных обществ, действующих на рынке исключительно в своих собственных корыстных интересах, реализуя принцип «Не государство управляет корпорациями, а корпорации – государством!»

Заключение.

Фондовый рынок, на котором аккумулируются свободные средства (сбережения) населения, является одним из важнейших институтов рыночного механизма регулирования экономикой при капитализме. Показатель доли частных инвесторов в общем количестве участников фондового рынка является одним из главных индикаторов уровня вовлеченности населения в инвестиционный процесс. К примеру в США более 170 млн человек (52% населения страны), владеют активами в виде ценных бумаг, то есть, являются владельцами акций различных производственных и инвестиционных компаний, банков, корпораций и т. д. Они являются инвесторами своей экономики!

На японском фондовом рынке в начале 2016 года насчитывалось 49,44 млн частных инвесторов - это 39% всего населения Японии.

В Индии этот уровень составляет 1,5%. В России - около 0, 1%.

В Казахстане и того меньше… 98% всей общегосударственной собственности Казахстана находятся в руках очень узкого круга (очень богатых) людей, которые распоряжаются нашей «народной» собственностью, якобы от нашего имени, называя себя государственниками. И поправка легализует это право распоряжаться нашей народной собственностью уже на конституционной основе на десятилетия вперед.

Я не согласен с этим! Я не согласен с государством, которое без моего согласия управляет моей долей общегосударственной собственности. Государство должно сначала отдать мне мою долю, а я уже сам решу как ею распорядиться. Мы сами должны решить, как мы распорядимся нашими индивидуальными долями. И для этого мы должны написать и принять свою собственную Конституцию под наши будущие коллективные интересы и на основании наших потенциальных имущественных прав, а не хлопать в ладоши, что оттуда – из Конституции - убрали слово «Елбасы».

Автор живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Тулеухан Искаков в Facebook