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Убийцу женщины в Лисаковске арестовала полиция

20 апреля 2022, 10:48 |  Криминал

Сотрудники отдела полиции Лисаковск раскрыли убийство женщины, произошедшее 8 апреля, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. Напомним, знакомая 56-летней женщины обнаружила её в квартире без признаков жизни.

Фото из архива "НГ"

- По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство). Для раскрытия преступления создана следственно-оперативная группа, - сообщает пресс-служба ведомства. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 54-летний житель района Б. Майлина, ранее судимый за кражи.

Суд выдал санкцию на арест подозреваемого. Проводятся следственные действия.