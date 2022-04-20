Убийцу женщины в Лисаковске арестовала полиция
20 апреля 2022, 10:48 | Криминал
Сотрудники отдела полиции Лисаковск раскрыли убийство женщины, произошедшее 8 апреля, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. Напомним, знакомая 56-летней женщины обнаружила её в квартире без признаков жизни.
Фото из архива "НГ"
- По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство). Для раскрытия преступления создана следственно-оперативная группа, - сообщает пресс-служба ведомства. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 54-летний житель района Б. Майлина, ранее судимый за кражи.
Суд выдал санкцию на арест подозреваемого. Проводятся следственные действия.
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