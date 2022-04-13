Женщину убили в своей квартире в Лисаковске
13 апреля 2022, 09:20 | Криминал
Тело 56-летней женщины 8 апреля обнаружила ее знакомая, которая пришла к ней в гости. Дверь квартиры была не заперта. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Иллюстративное фото wildticketasia.com
- При проведении судебно-медицинской экспертизы установлен факт насильственной смерти. Начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК (убийство), - рассказали в ведомстве. - Создана следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием этого преступления.
Другие сведения в интересах следствия не разглашаются.
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