Тело 56-летней женщины 8 апреля обнаружила ее знакомая, которая пришла к ней в гости. Дверь квартиры была не заперта. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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- При проведении судебно-медицинской экспертизы установлен факт насильственной смерти. Начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК (убийство), - рассказали в ведомстве. - Создана следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием этого преступления.

Другие сведения в интересах следствия не разглашаются.