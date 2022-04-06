Трехлетнего мальчика, получившего ожоги после того, как пьяный сосед облил ребенка и его мать керосином и поджег, перевели из реанимации в отделение. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА.





- Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое, но уже не жизнеугрожающее. В понедельник мальчику была проведена пластика верхних конечностей, грудного отдела и части спины, - сообщила Жилкибаева.

В больнице ребёнок находится вместе с мамой.

Напомним, ЧП произошло 16 марта. По данным полиции, 44-летний житель Рудного постучал в дверь к своей 32-летней соседке, облил её керосином и чиркнул спичками. Там же был ребенок. Причиной конфликта стала ссора из-за невозвращенного долга. Подозреваемый в тот момент, когда он облил людей керосином, был пьян. Он захотел вернуть деньги и для этого пошел к соседям.