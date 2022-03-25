Рудничанин, который поджег соседского ребенка и его маму, является алкоголиком. Об этом сегодня, 25 марта, на отчетной встрече сообщил начальник следственного управления Сафуан ЖАМПЕЙСОВ. Он также уточнил, что причиной конфликта стала ссора из-за невозвращенного долга.

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- Подозреваемый состоит на учете в местной полицейской службе как алкоголик, но ранее к уголовной ответственности не привлекался, - рассказал Жампейсов. - Сейчас он в следственном изоляторе, ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Со слов подозреваемого, потерпевшая регулярно занимала у его тёщи деньги, но долги не возвращала. Все злоупотребляют алкоголем. Подозреваемый в тот момент, когда он облил соседей керосином, был пьян. Он захотел вернуть деньги и пошел к соседям. Расследование продолжается, назначены все необходимые экспертизы.

24 марта в пресс-службе областной больницы сообщали, что состояние пострадавшего 4-летнего ребенка остаётся крайне тяжёлым.

- У него второй период ожоговой болезни - токсемия, - сообщила пресс-секретарь больницы Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Врачи борются за него, лечат. Но, к сожалению, у ребенка слишком большой процент поражения для такого возраста. Состояние его критическое.

Напомним, ЧП произошло 16 марта. По данным полиции, 44-летний житель Рудного постучал в дверь к своей соседке, облил её керосином и чиркнул спичками. Пострадала 32-летняя женщина и её 4-летний сын.