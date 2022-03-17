ЧП произошло 16 марта. Полицию вызвали соседи, они же оказали первую помощь. Как рассказал сегодня, 17 марта, на брифинге в Департаменте полиции начальник следственного управления ДП Костанайской области Сафуан ЖАМПЕЙСОВ, 44-летний житель Рудного постучал в дверь своей соседке, облил её керосином и чиркнул спичками. Пострадала 32-летняя женщина и её 4-летний сын.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Полиция приехала на место за 2 минуты, задержала подозреваемого на месте, сейчас он водворён в следственный изолятор, нами возбуждено дело по статье "Покушение на убийство", - сообщил Жампейсов. - Мы проводим все необходимые следственные действия. Дело взято на контроль руководителем Департамента полиции. К этой ситуации подключилась Арайлым Аманкулова, которая представляет в нашем регионе уполномоченного по правам ребенка. Она будет координировать работу по оказанию помощи пострадавшему мальчику. Если граждане хотят помочь семье ребенка, то они могут обратиться к ней.

По данным Жампейсова, пострадавший ребёнок находится в реанимации Костанайской областной больницы с ожогами тела более 40%. У женщины ожог кистей рук.

- Что самое неприятное, данный конфликт возник из-за банальной ссоры соседей по лестничной площадке, - сообщил начальник следственного управления. - Пока мы не можем рассказать ни о сути конфликта, ни о личности подозреваемого, так как идёт следствие. Со временем я лично обещаю дать подробный брифинг. От себя могу добавить, я в следствии работаю порядка 17 лет, но с таким жестоким преступлением сталкиваюсь в первый раз. Я присутствовал вчера на осмотре места происшествия, такого никогда не видел!

В полиции также добавили, что ранее никто из соседей не обращался к участковому - не сигнализировал о конфликте между этими людьми. Следственная группа примет решение о назначении экспертиз.

По словам главного врача рудненской городской больницы Талгата КАЙКЕНОВА, чтобы не возникло болевого шока, пострадавшего мальчика ввели в медикаментозный сон, сообщает iagorod.kz. На момент транспортировки ребенка в областную больницу, его состояние было стабильно тяжелым.

Позже пресс-секретарь Костанайской областной больницы Ксения ЖИЛКИБАЕВА сообщила, ребенок по прежнему находится в тяжелом состоянии. Он дышит самостоятельно, без помощи ИВЛ. Также в областной больнице уточнили, что огонь поразил 50-55% тела.

- В городской больнице его состояние было стабилизировано и по линии санитарной авиации пострадавшего перевели в детскую областную больницу, - сообщила Жилкибаева. - Каких-либо прогнозов о состоянии мальчика специалисты в данной ситуации дать не могут.