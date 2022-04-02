Профилактические противопаводковые работы на центральной улице ПКСТ «Текстильщик-1» провели сегодня, 2 апреля, 32 сотрудника управления по ЧС Костаная.

Они набирали песок в мешки и грузили в ковш трактора, предоставленного акиматом Костаная.

Трактор отвозил их к местам, где возможно подтопление.

Пока что мешки не используют. На местных дорогах огромные лужи, которые сложно обойти и объехать.

- Сегодня приготовили уже около 300 мешков с песком, - рассказал "НГ" заместитель начальника УЧС Костаная Аслан МАХМУТОВ. - Мы уже встретились с дачниками и председателем ПКСТ «Текстильщик-1» 25 марта: объясняли правила поведения при паводке, раздавали листовки. Такая работа продолжается, держим на особом контроле. Совместно с председателем была составлена рабочая противопаводкая карта, где указаны наиболее уязвимые к подтоплению места. С дачниками, которые там живут, сотрудники УЧС провели осмотр. Также держим постоянную связь с председателем дачного сообщества, он сообщает нам о наиболее подтопляемых местах и о том, какие работы необходимо провести.

В прошлом году этих дачах затопило нескольких участков. На брифинге в РСК 17 марта начальник ДЧС Костанайской области Биржан КАРИМОВ, отвечая на вопрос "НГ", сообщил:

- В ПКСТ «Текстильщик-1» у нас запланирован сход с населением, которое проживает там постоянно. Вообще речь идет о садовом обществе, в котором отсутствует инфраструктура отвода воды, поэтому мы будем готовить жильцов для оперативной эвакуации. Силами полиции их имущество будет охраняться. Сейчас мы можем принять там только такие меры. Эвакуировать жителей будут в общежития, гостиничные комплексы и объекты образования (школы, колледжи и т. д.).



Фото Андрея СКИБЫ