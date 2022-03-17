По прогнозу синоптиков КФ РГП «Казгидромет» показатели, влияющие на паводковую ситуацию в Костанайской области, средние, а местами даже выше средних. Об этом сегодня, 17 марта, на брифинге в РСК сообщил начальник ДЧС Костанайской области Биржан КАРИМОВ.

Запасы влаги в снеге на 14 марта составляет 87 мм при норме 63 мм, высота снега - 28 см при норме 21 см, глубина промерзания грунта более 1 м 172 мм. Количество выпавших осадков - 98,2 мм при норме 76 мм.

- На основании этих данных в случае непрогнозируемого повышения температуры, сопровождающегося осадками в виде дождя и снега, возможно осложнение паводковой обстановки на территориях Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского, Наурзумского, Карасуского и Сарыкольского районов, - пояснил Каримов. - В зонах возможного подтопления сейчас находятся 90 населенных пунктов, это 2049 домов, в которых проживает более 8000 человек. Опасность представляют стоки талых вод с полей и поднятие уровня воды на реках и озерах. На 329 участках автомобильных дорог могут быть кратковременные переливы: из них 40 республиканских, 57 областных и 232 участка местных дорог.

Он добавил, что в области проводятся профилактические инженерные работы: расчищаются русла рек, производится ремонт и укрепление дамб и плотин, расширяются и углубляются каналы, ремонтируются водопропускные сооружения и городская ливневая канализация.

- Это позволило снять потенциальную угрозу подтопления в 6 и минимизировать в 50 населенных пунктах, - отметил Каримов. - Для предупреждения и ликвидации последствий паводков местными исполнительными органами подготовлены запасы в объеме более 135 тонн ГСМ, 9 тонн инертных материалов, около 46 000 штук мешкотары, заключено 66 договоров-намерений на поставку продуктов питания пострадавшему населению.

Каримову задали несколько уточняющих вопросов.

- Когда ожидается потепление и с какого момента начнется паводковый период?

- В прошлом году в середине марта была более теплая погода, чем в этом, поэтому мы ожидаем начало активной фазы паводков на 5-7 дней позже, чем в 2021 году. Мы периодически получаем данные от синоптиков и в конце марта температура будет повышаться. Напомню, в прошлом году подтопление началось в первых числах апреля.

- В каких проблемных регионах ведутся работы по вывозу снега?

- Какие-то конкретные регионы я не могу обозначить, так как все зависит от финансовых средств, которые заложили акиматы. По крайней мере в райцентрах, городах, где есть ливневые канализации, эти работы ведутся. К сожалению, мы не можем сделать это во всех населенных пунктах, так как это очень большие затраты, а бюджет не резиновый.

- Отдел ЖКХ , ПТ и АД акимата Костаная в настоящее время прекратил договоры с подрядчиками на очистку и вывоз снега, объявлен новый конкурс. Конкурсные процедуры, которые начались 15 марта, займут до 20 дней, то есть закончатся в начале-середине апреля. Вы только что говорили, что по прогнозам синоптиков в конце марта ожидается потепление. Как сотрудники ДЧС готовятся к паводку в Костанае?

- У нашего департамента нет ни возможностей, ни средств на очистку и вывоз снега. Да, с этой ситуацией мы знакомы, наверное у них возникли какие-то форс-мажорные обстоятельства. Будем надеяться, что процедуры завершатся в ближайший срок и коммунальные службы приступят к работе.

- А если отдел ЖКХ не успеет завершить все процедуры на момент начала паводка и жителей начнет затапливать? Есть ли в таком случае какие-то альтернативные варианты?

- Паводок больше представляет угрозу частному сектору, это локальные подтопления, а с акиматом города мы совместно и оперативно стараемся реагировать на такие моменты. Поэтому альтернатива - это быстрое принятие решений по устройству обводных каналов и т. д.

- В прошлом году топило частный сектор в районе КСК, низину под мостом по пр. Назарбаева и дачи ПКСТ «Текстильщик-1». Какие работы и меры проводятся в этих районах в этом году, чтобы не допустить подтопление?

- В прошлом году на КСК была повреждена ливневая канализация из-за большой водной нагрузки, но в итоге после паводкового периода ее починили. Надеемся, что в этом году подтопления там не будет, по крайней мере теперь это менее вероятно.

Под мостом по Назарбаева работает насосная станция и арычная система, мы осуществляем за ней своевременный уход и контроль. В прошлом году их не было...

В ПКСТ «Текстильщик-1» у нас запланирован сход с населением, которое проживает там постоянно. Вообще речь идет о садовом обществе, в котором отсутствует инфраструктура отвода воды, поэтому мы будем готовить жильцов для оперативной эвакуации. Силами полиции их имущество будет охраняться. Сейчас мы можем принять там только такие меры. Эвакуировать жителей будут в общежития, гостиничные комплексы и объекты образования (школы, колледжи и т. д.).

- А что бы вы могли посоветовать людям, которые живут в зонах возможного подтопления?

- До начала паводка жителям частного жилого сектора могу посоветовать очищать свою территорию от снега, пробивать водоотводные каналы. А если дом все-таки подвергся подтоплению, то все ценное имущество нужно поднять на верхние этажи или вообще повыше. При эвакуации с собой нужно иметь документы и запасы пищи, быть в постоянной готовности.

- Если люди на дачах проживают на постоянной основе, и так происходит уже не первый год, то обсуждается ли вопрос о проведении там ливневой канализации?

- Дачное общество это не городской населенный пункт, поэтому законодательно таких правил нет, соответственно если нет каких-то правовых оснований, то финансирование таких работ не подразумевается, так как это уже не целевое использование.

- А вы обращались в акимат с этим вопросом или намерены обращаться?

- Строительными нормами проведение ливневой канализации не предусмотрено, так как это не населенный пункт с постоянным пребыванием людей, поэтому такие работы будут считаться нарушением закона.

Фото Андрея СКИБЫ