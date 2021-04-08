С начала апреля в редакцию «НГ» писали и звонили костанайцы из новых микрорайонов Юбилейный и Аэропорт, а также из старых - КЖБИ, КСК, Западного, Кривого магазина. С одной проблемой: нас топит! Жалобы и публикации местных СМИ стали поводом для брифинга, который прошел вечером 5 апреля в РСК. Еще одна причина для встречи с журналистами - поручение акима Костаная. Разъяснения на брифинге и две истории, о которых нам стало известно уже после него, наводят на печальную мысль: защитить город от талых вод сейчас невозможно.

"Спасите наши дачи!"

Ирина ГАЛИЦКАЯ с семьей постоянно живет на даче в садовом обществе «Текстильщик-1». Сейчас семья буквально в блокаде - вокруг вода.

Так выглядели дороги в СО «Текстильщик-1» 5 апреля / Фото Ирины ГАЛИЦКОЙ

- Рядом с нами проходит железная дорога, - рассказала «НГ» Ирина. - 5 апреля хлынула вода из-под нее, с обратной стороны дачных участков. То есть вода не с наших дач, а идет откуда-то выше гораздо, вся стекает к нам. Из-за этого выйти со двора, сходить в магазин для большей части живущих дачников оказалось невозможно.

Ее участок № 646 находится в низине. Утром 5 апреля Ирина проснулась от звуков текущей воды.

- У нас в доме две жилых комнаты, одна недостроенная, там частично нет пола. И вода первым делом хлынула туда, - вспоминает она. - По крайней мере, из-за отсутствия полового покрытия это было видно. Позже вода была уже на уровне пола и пошла в веранду, кухню. Зал немного выше, сюда вода не зашла.

Направить воду было некуда, так как котлованы рядом переполнены.

- Вода на другие участки идет также не только со стороны железной дороги, но и со стороны ул. Курганской, - отмечает Ирина. - Люди говорят, что вода со стороны железной дороги идет оттого, что очищаемый снег из города и других мест вывозили и сбрасывали где-то в той стороне - около Киевского поселка. Никакие службы не помогают людям. Я с четырехлетним ребенком без воды питьевой осталась! Со двора не выйти, уже молчу про то, что флягу не протащить! А в службе iKomek (109) ответили: «У нас город топит, а вы тут с дачами!»

Корреспондент «НГ» обратился в мессенджере WhatsApp к руководителю отдела ЖКХ Наурзбаю Мусину. Сообщение он прочитал, но не ответил. Отправлять запрос, на который в отделе ЖКХ могут отвечать в течение 7 рабочих дней, сейчас смысла нет. Но само по себе молчание г-на Мусина в ситуации, требующей быстрого реагирования, весьма показательно.

"Мы приплыли!"

Вечером 5 апреля вода пришла в дома №№ 82, 82 «А», 84, 84 «А», 86 и 88 на улице Свободы в районе КСК. В некоторых местах невозможно было пройти даже в резиновых сапогах. Житель дома № 82 «А» Максим КАНДИБОР вышел во двор и увидел, что собака наполовину в воде, пришлось унести ее на крыльцо. Причем запах стоял такой, что сразу понятно - это не талые воды, а фекальные, из канализации.

Дворы домов по ул. Свободы в районе КСК затопило фекальными стоками / Фото Максима КАНДИБОРА

- Все затопило в одну минуту. Я был во дворе, потом зашел домой, только сел на диван, тут соседка позвонила и говорит: «Катастрофа! Мы приплыли!» Самое обидное, что долго никто не приезжал, не было насоса! - возмущается Максим. - Приехали два чеэсника, молодой и постарше. Посмотрели, сфотографировали. Потом сказали, что это не их вода и технику, мол, не дадим. А в соседнем доме были женщина и трое детей, так они дверь не могли открыть из-за воды в доме!

Ул. Свободы, 82 «А». Возле входа в дом пришлось положить мешки с песком и камни/ Фото Андрея СКИБЫ

Сотрудники службы ЧС объяснили, что воду должно откачивать ГКП «Костанай-Су».

- Но это же техногенная катастрофа, чрезвычайная ситуация, - говорит Кандибор. - Работники «Костанай-Су» приехали уже в час ночи, стали откачивать.

Днем 6 апреля из ГКП «Костанай-Су» приехали снова, чтобы составить акт. По словам Максима, они сказали, что нужно нанять оценщика, после чего местные жители могут подать иск в суд. Если выиграют, им выплатят компенсацию.

- Как сказал слесарь «Костанай-Су», канализационный коллектор наполнился под завязку, - вспоминает Максим Кандибор. - С учетом недоделки и других факторов произошла утечка.

Ул. Дощанова, 135. Сотрудники ТОО «АБЗ+» положили мешки, чтобы вода не затекала в подъезды / Фото Андрея СКИБЫ



Пресс-секретарь ГКП «Костанай-Су» Данна СИСЕНГАЛИЕВА прокомментировала ситуацию:

- 5 апреля, в 19.15, в аварийно-диспетчерскую службу предприятия поступила заявка по вопросу подтопления жилых домов по улице Свободы. В результате объезда было установлено, что произошел разлив канализационных стоков, было принято решение о приостановлении канализационных насосных станций, результатом которого послужило прекращение излива стоков на поверхность. Данная аварийная ситуация вызвана большим количеством ливневых стоков, которые поступают в городскую канализацию.

Всю неделю сотрудники ГКП «Костанай-Су» работали в усиленном режиме/ Фото Андрея СКИБЫ



Учитывая, что талые воды вообще не должны попадать в городскую канализацию, картина получается совсем уж печальная. И надеяться костанайцы могут только на то, что следующий «излив стоков на поверхность» произойдет подальше от их домов.

