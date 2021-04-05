Поводом для брифинга, который прошел сегодня, 5 апреля, вечером в РСК, стали многочисленные публикации в СМИ, в том числе в "НГ", в которых костанайцы жаловались на подтопление их районов, дворов и домов. Еще одна причина для встречи с журналистами - поручение акима Костаная.

Руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН сразу заверил - все 133 водопропускные труб, общая длина которых составляет 19,4 км, прочищены на 100 процентов

- На этих выходных с участием акима города были проинспектированы каналы, например, в районе Костанай-2, где мы встречаем талые воды с полей, в микрорайоне Аэропорт и в районе поселка Дружба, - сообщил Мусин. - Вся техника прошла осмотр, 36 единиц уже готовы, работают в штатном режиме каждый день. По заявкам жителей все, что касается компетенции нашего отдела, встречаем воды с полей, убираем с проезжей части, чистим водопропускные трубы. В первую очередь мы выезжаем по заявкам iKomek, также сначала помогаем социально уязвимым слоям населения, это одинокие пенсионеры, инвалиды 1-й и 2-й групп. Эти заявки не входят в компетенцию нашего отдела, но мы все равно их отрабатываем.

Заместитель руководителя отдела строительства Тамара ДАНИЛЬЧУК пояснила, что в микрорайоне Аэропорт был разработан проект по прокладке ливневой канализации. Реализует его ТОО «Мега». Сейчас проводят установочные работы, сдать объект планируют до конца весны.

- В микрорайоне Юбилейный сложность заключается в том, что ведется одновременное строительство жилых домов и инженерных коммуникаций, - отметила Данильчук. - По этому микрорайону работают 3 компании: две частные и государственная. Практически все инженерные коммуникации закончены, кроме двух проектов. Сейчас строится новая насосная станция с выбросом в основной канализационный коллектор. Реализация запланирована на этот год.

Руководитель отдела жилищных отношений Олжас УМУРЗАКОВ сообщил, что его сотрудники тоже реагируют на жалобы населения и внимательно следят за публикациями в СМИ.

- Все мы понимаем, что кто как очистил свои дворы, такую ситуацию мы и имеем на сегодня, - сказал Умурзаков. - Силами ПКСК это все должно быть вывезено, так как у нас есть меморандумы и обязательства. Все заявки, которые поступают от жителей в iKomek и через социальные сети, мы отрабатываем и работаем уже с председателями ПКСК.

Журналисты в основном задавали вопросы руководителю отдела ЖКХ.



- Какие участки города больше всего пострадали от паводков?

- Мы еще ждем воду с полей, на выходные обещают +15 градусов, - ответил Мусин. - Основная нагрузка сейчас приходится на Костанай-2, на Колесные ряды в районе Набережной и на Дружбу. Чтобы отчистить от снега весь город, у нас не хватит ни времени, ни средств. В первую очередь это касается технических сооружений, ливневых канализаций.

- Почему закрыли движение транспорта в районе ПЧСТР, на какой срок?

- Сейчас с этим участком очень большая проблема. Нам некуда отвести воду - там промышленная зона, если мы начнем отводить воду, то затопим частную территорию. Сейчас мы решили движение там остановить на момент противопаводковых мероприятий, в ближайшие две недели данный участок будет закрыт.

- В районе «Кривого магазина» дворы топит водами с территории элеватора. Жители обращали внимание акимата на эти моменты, когда летом 2020 года там ремонтировали дома и дворы. Какие меры будут предприняты?

- В данном микрорайоне мы положили асфальт на 18 000 кв. м. Дома №№ 133 и 135 по ул. Дощанова стоят ниже, чем дорожное полотно. Туда выезжает подрядная организация ТОО «АБЗ+», ставят туда мешки, чтобы вода не шла в подъезды. Об этой проблеме мы знаем, геодезию мы выводили на дом № 6 по ул. Мауленова, там находится ливневая канализация, которая на сегодня готова пропускать воду.

- Забитый арык угрожает подтоплением жителям микрорайона Костанай-2. Известно ли вам об этой проблеме и как она будет решаться?

- Если есть точная информация о нахождении арыка, я прямо сейчас поеду и проинспектирую.

- Улицу Карбышева 30 марта затопило из-за того, что была перекрыта водосточная труба...

- По Карбышева у нас есть две проблемы: в районе улицы Полевой и районе магазина «Аджедан». Оба вопроса мы держим на контроле.

Фото РСК