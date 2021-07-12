Непрекращающийся воскресный дождь залил Костанай грязевыми потоками и сделал целые районы города непригодными для проезда. Самым слабым местом по традиции оказался участок проспекта Назарбаева в районе Гагаринского путепровода. Его начало топить вечером 11 июля.

Всю ночь здесь откачивали воду несколько тракторов и грузовых машин. Однако в грязном море воды под путепроводом до сих пор тонут автомобильные номера, глохнут машины, а пешеходы отчаянно отпрыгивают от затапливающих тротуары волн.

Плакат на путепроводе с лозунгом "Горжусь тобой, Казахстан!" дополняет картину, которую корреспонденты "НГ" наблюдали под Гагаринским путепроводом сегодня, 12 июля, с 9 до 11 утра.

Машины шли с нескольких сторон, наполовину увязнув в воде, некоторые глохли на ходу.

Возмущения водителей выливались в нецензурную брань. Из четырех основных автобусных маршрутов (№№ 8, 10, 12 и 38), проходящих в этом районе, мы увидели только автобус № 38.

По сообщениям наших подписчиков, автобусы изменили маршрут из-за потопа. Все эти маршруты обслуживает ТОО "Компания STA".

- Да, из четырех наших маршрутов под Гагаринским путепроводом рискнул поехать только 38-й, - подтвердили "НГ" в фирме-перевозчике. - Остальные объезжают этот участок через район Узкой колеи. Интервал стараемся сохранять, на все остановки автобусы заходят, но сбои все равно есть. Приносим пассажирам извинения за неудобства!

На месте корреспонденты "НГ" застали заместителя акима Костаная Ануарбека КАСИМОВА.

- Путепровод топит с 8 вечера воскресенья, причина - большое количество осадков, - прокомментировал он ситуацию. - Всю ночь здесь дежурили несколько машин, откачивали воду. Я знаю, что проблема затопления этого участка длится уже несколько лет. В августе этого года завершим разработку ПСД на замену пропускной трубы. Стоимость ПСД - 15 млн тенге, стоимость новой трубы и работ по ее замене будем просчитывать.

Как сообщил Касимов, для отвода талых и дождевых вод в районе Гагаринского путепровода с советских времен лежит труба диметром 500 мм. Она е справляется с потоком воды во время ливней. Планируют заменить на трубу 1000 мм протяженностью 1,5 км.

- Это самая низкая точка в этом районе города, - объяснил Касимов. - Раньше вода уходила по полям, но после застройки этой части города много воды скапливается под путепроводом. Проспект очень хороший, единственная его проблема - водоотвод, который нужно менять.

По словам Касимова, как только ПСД пройдет экспертизу, начнут искать подрядчика. Работы по замене планируют начать в следующем году.

Сейчас в районе путепровода откачивают воду три трактора и четыре грузовых машины. Завершить эту работу планируют в течение 1-2 часов.

По данным на 12.30, воду в районе Гагаринского путепровода почти откачали. Автобусы №№ 8, 10, 12 начали движение по обычному маршруту.