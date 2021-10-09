Мне скажут, что у нас рынок, и цену регулирует спрос предложение. Я бы согласился, если бы у нас был настоящий рынок

24 сентября 2021 года в вечернем выпуске новостей местный телеканал показал интервью с агрономом КХ «Садовод». Высокую цену на картофель, уже привычно, он объяснил засушливым летом. По его словам, в связи с аномальной жарой пришлось увеличить частоту поливов. Но дальше молодой агроном, что называется проговорился. Он рассказал, что в этом году получен небывало высокий урожай - 400 центров с гектара. В начале осени их хозяйство продавало картофель по 90 тенге за килограмм. Но когда начался сезон заготовок, цену повысили до 150 тенге. Тут же в оптовой торговле он стал по 170 тенге, а в рознице, в некоторых придомовых магазинчиках в центре города, цена взлетела до 210 тенге.

Вот тут и встало все на свои места. Стало понятно, откуда у цен растут ноги. Ведь даже не экономисту понятно, что в цену 90 тенге за килограмм заложены все расходы, включая и увеличившиеся поливы. Сюда приплюсовали свой процент рентабельности, позволяющий хозяйству жить и развиваться. А причиной повышения цены послужила неумеренная жадность к наживе у нашего бизнеса. Таким образом ссылка на жару является только маскировкой этой жадности.

Мне скажут, что у нас рынок, и цену регулирует спрос предложение. Я бы согласился, если бы у нас был настоящий рынок. А то у нас как задирать цены - рынок, а как требовать, и получать миллиарды от государства, про рыночные отношения бизнес тут же забывает. Да и в фундаментальных принципах рыночной экономики цена на продукт не стоит на первом месте.

Такое же положение у нас и с ценами на хлеб. Еще не собрали урожай, хотя и невысокий, а хлеб подорожал. Причем продавцы уверенно заявляют. что в декабре цены еще возрастут. А как тогда быть с заявлением правительства о том, что собраный урожай плюс прошлогодние запасы достаточны для бесперебойного снабжения населения хлебобулочными изделиями? Кроме того, 6 млн тонн зерна будут экспортированы. Значит, зерно есть, а хлеб дорожает. Вот этикетка местного производителя ТОО ПК «Дастархан -нан» - «Хлеб светлый бездрожжевой» В состав входит мука первого и второго сорта. Вес булки 500 г, муки высшего сорта нет, дрожжей нет, а стоит она (в «Рахате») 190 тенге. Откуда такая цена? Хочется спросить у наших производителей и торговцев, а заодно и у власти, допустившей этот беспредел: за что вы так, плугом по своему народу?

Видимо в нашем чудаковатом государстве все может быть. 22 сентября сайт Newtimes.kz сообщил: в акимате Алматы заявили, что повышения цен на хлеб до декабря не будет. На сегодня цена хлеба в Алматы составляет от 75 до 90 тенге за булку, что является одной из самых низких цен по стране. Данные показатели достигнуты за счет принимаемых мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Как может быть, что цена на хлеб в регионе, называемом житницей страны, выше, чем там, где зерновыми практически не занимаются?

Цены на внутреннем рынке также тесно связаны с экспортом. Я понимаю, что экспорт является одной из составляющих успешной экономики. Но все должно быть соизмеримо. У нас же хлеб дорожает, а наши бизнесмены гонят муку даже в нестабильный Афганистан, где все платежи заморожены. А потом опять заплачут, что в связи с этим они понесли убытки, и потребуют их возмещения у государства. И государство поможет, потому что для него бизнес дороже, чем народ. Президент уже предложил выделить субсидии для экспортеров муки. Значит, хлеб дорожать будет.

Спасибо Елбасы за приватизацию и дикий рынок.