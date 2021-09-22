Уголовное дело в отношении заместителя руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Халимхана МОЛДАГУЛОВА 22 сентября продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная.

Он обвиняется в присвоении премий и командировочных своих подчиненных, начисленных в честь Дня независимости РК и других праздников. Самому Халимхану Молдагулову премию не дали - на тот момент у него было дисциплинарное взыскание и по закону денежное поощрение ему не полагалось. Тогда, по версии обвинения, у него возник замысел поживиться за счет подчиненных. В это время Молдагулов исполнял обязанности руководителя теринспекции. Премии и часть командировочных, по данным следствия, он забирал через Даута ТАЖИБАЕВА, начальника одного из отделов.

22 сентября суд допросил Тажибаева.

По словам Даута Тажибаева, ему неизвестно о том, что Молдагулов забирал командировочные

- В декабре 2020 года Молдагулов вызвал меня к себе к кабинет, спросил о работе, его ведь только назначили исполняющим обязанности, - пояснил свидетель. - Потом он попросил меня узнать у сотрудников разных отделов, смогут ли они оказать ему материальную помощь. Я спросил только у сотрудников своего отдела, большинство отказались, согласились только несколько человек. Для каких целей ему нужна была материальная помощь, он не пояснял. О том, что он хочет забрать премии подчиненных, потому что ему не дали премию, мне ничего неизвестно. У него было дисциплинарное взыскание, про этот факт все знали, но что он в связи с этим будет отбирать премии, Молдагулов мне не говорил.

По словам Тажибаева, ему ничего неизвестно о том, что Молдагулов забирал себе часть командировочных. Государственный обвинитель напомнил: допрошенный ранее бывший сотрудник инспекции Назаров сообщал, что отдавал 15 000 тенге командировочных именно через Тажибаева, при этом в командировку он не ездил. Но свидетель настаивал на том, что о командировочных ему ничего неизвестно.

- В каких отношениях Назаров был с Молдагуловым? - поинтересовался прокурор Еркин КУРМАНАЛИНОВ. - Можно сказать, что Назаров был его доверенным лицом?

- Они были в рабочих отношениях, проработали вместе больше 10 лет, работали в одном отделе, вместе ездили в командировки, - ответил Тажибаев.

Второй свидетель, сотрудница инспекции лесного хозяйства и животного мира Бибигуль АБДИГАЛИЕВА пояснила, что оригиналы авансовых отчетов и счетов к оплате у нее во время проверки изъяли сотрудники антикоррупционной службы. Прокурор даже ходатайствовал об истребовании этих вещественных доказательств из камеры хранения антикоррупционной службы, но подсудимый заявил, что у него нет сомнений в подлинности их происхождения.

Сторона защиты также хотела приобщить к материалам дела информацию о том, что на деньги сотрудников Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира был приобретен спортивный инвентарь. Сейчас он находится в подвале территориальной инспекции и на нем сотрудники занимаются спортом. Защита пыталась выдвинуть версию о том, что подсудимый собирал деньги на покупку этого инвентаря. Однако сам подсудимый заявил, что не давал и не собирал деньги на приобретение этого инвентаря, поэтому судья отказал в приобщении ходатайства защиты.

Судья Арман Кабенов попросил не выходить за рамки уголовного дела

- Давайте разбирать дело в пределах обвинения, - сказал судья Арман КАБЕНОВ. - Сотрудники захотели приобрести спортинвентарь, сложились на него. Инвентарь на баланс РГУ не поставили, потому что это не собственность госучреждения. Какое это имеет отношение дело?

На следующем заседании суд продолжит допрос свидетелей.

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