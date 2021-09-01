Уголовное дело против заместителя руководителя Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Хилимхана МОЛДАГУЛОВА начали рассматривать в суде №2 сегодня, 1 сентября. Молдагулов обвиняется в присвоении премий и командировочных своих подчиненных.

Адвокат подсудимого подал много ходатайств

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2020 года Хилимхан Молдагулов исполнял обязанности руководителя областной теринспекции.

- В это время у него появились преступные намерения и корыстные цели присвоить себе премии, которые начислялись сотрудникам ко Дню Независимости РК, - зачитал обвинительное заключение прокурор Еркин КУРМАНАЛИНОВ. - Он вызвал к себе в служебный кабинет руководителя отдела леса Батырханулы Айткужинова и сказал, что из начисленных премий трое сотрудников должны перечислить ему на карту по 15 000 тенге. Айткужинов был в зависимом от своего начальника положении, поэтому передал его просьбу другим подчиненным. В итоге Молдагулов незаконно обогатился на 45 000 тенге. После чего еще ряд подчиненных перечислили ему часть своих премий. Общая сумма незаконно полученных средств составила 85 000 тенге.

Кроме того, согласно версии обвинения, в январе 2021 года Молдагулов незаконно издавал приказы о командировании сотрудников в различные районы области. При этом самих командировок не было, а подчиненные предоставляли фиктивные авансовые отчеты о расходах на аренды квартир и суточные. Приказы на командировки подписывал руководитель, который «не был осведомлен о преступном умысле Молдагулова», как сказано в обвинительном заключении. За счет фиктивных командировок подсудимый обогатился еще на 89 000 тенге.

Сам Хилимхан Молдагулов заявил, что обвинение ему понятно.

- Давать показания буду, вину полностью не признаю, - сообщил он суду.

Адвокат подсудимого подал много ходатайств, которые суд обещал разрешить в течение процесса. Следующее судебное заседание по этому делу пройдет 7 сентября.

Кадр из видеозаписи