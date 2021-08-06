Уголовное дело в отношении бывшего руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Уразбека БАТЫРБЕКОВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная.

Сегодня, 6 августа, допросили Жамилу ИСМАЙЛОВУ, директора аркалыкской птицефабрики ТОО «Агроинтерптица» (сейчас - ТОО «Аркалык кус»).

Батырбекова обвиняют по ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере). Согласно материалам дела, он создавал незаконные справки и акты, чтобы не называть точное количества падежа птицы в птицефабрике ТОО «Агроинтерптица» в Аркалыке. Из-за этого фабрика не смогла получить компенсацию из республиканского бюджета. Подсудимый свою вину полностью отрицает.

Жамила Исмайлова проходит по делу потерпевшей. Именно она написала заявление на Батырбекова в антикоррупционную службу, сообщив, что он препятствует выдаче компенсации птицефабрике, в чем она усматривает коррупционные риски. Однако, как выяснилось в суде, правила, на которые в заявлении ссылалась директор птицефабрики, противоречат сути заявления и делает его не соответствующим действительности.

- В своем заявлении вы ссылаетесь на правила, в которых четко прописано, кто должен заниматься сбором документов на компенсацию - территориальный ветеринарный врач, - сообщила судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Однако вы обвиняете в несвоевременной подаче документов областного территориального инспектора и, по сути, даете недостоверную информацию в самом заявлении. Почему так происходит? Причем тут Батырбеков и какие конкретно его действия повлияли на то, что вы вовремя не получили компенсацию?

- Потому что местный ветеринар относится к областной теринспекции, - ответила Исмайлова. - На тот момент мы не получили компенсацию, поэтому я и адресовала претензии Батырбекову.

В суде также выяснили, что на момент написания заявления, 21 октября 2020 года, вся погибшая на территории ТОО «Аркалык кус» птица уже была вывезена и уничтожена сотрудниками РПО (республиканский противоэпизотический отряд). Однако и на этот счет Исмайлова дала не совсем достоверную информацию.

- Вы могли просто обратиться за разъяснениями к Батырбекову, - пояснила судья. - Почему вы решили пойти в антикоррупционную службу? Это было ваше решение?

Исайлова пояснила, что решение принималось всем руководящим составом птицефабрики и учредителями.

- Вы сообщили, что в акимате «всеми командовал Батырбеков», поэтому вы решили, что он занимается вопросами компенсации, правильно? - поинтересовался государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ.

- Да, когда я поднялась к акиму Аркалыка, там был Батырбеков, который на всех кричал, чтобы быстро принесли акты, - ответила Исмайлова.

На вопрос своего защитника, почему он кричал, подсудимый Батырбеков ответил:

- Потому что вы сами неправильно оформили акты по поводу оформления компенсации. Вы неправильно указали породу птиц. Мне позвонили из Нур-Султана и сказали - просят компенсацию и не могут акты оформить! Поэтому я и сказал вашему ветинспектору: "Вы неправильно акты выписали, а выслушиваю я". И сделал ему по этому поводу замечание.

- Получается, Батырбеков кричал в интересах птицефабрики? - спросила судья. - Вы говорите о злонамеренных действиях Батырбекова только потому что он областной ветинспектор? Вы не получили компенсацию, потому что Батырбеков что?

- Потому что документы вовремя не подал, - ответила Исмайлова и добавила: - Теперь мне стало понятно, что Батырбеков не имеет отношения к выплате компенсации. Тогда я этого не знала...

- Почему вы решили, что отношения с Батырбековым нужно решать не в гражданском суде, а в уголовном? - задала вопрос судья. - У вас личные счеты с Батырбековым?

Свидетель ответила, что у нее нет личных счетов с подсудимым.

- Вы понимаете разницу между гражданским и уголовным делом? Вы знаете разницу между коррупционным и должностным преступлением? И что считается умышленным, а что неумышленным правонарушением? - задал ряд вопросов гособвинитель.

На все эти вопросы Исмайлова ответила отрицательно. В суде также выяснились несоответствия в подсчетах погибшей и захороненной птицы. Допрос свидетелей по этому делу продолжается.