Антикоррупционная служба Костанайской области завершила досудебное расследование в отношении руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и направила дело в суд.

Уразбек Батырбеков на заседании совета по этике. 19 марта 2021 года /Фото из архива "НГ"

Об этом сегодня, 14 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Руководитель терринспекции обвиняется по ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере).

"Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом", - отмечается в пресс-релизе.

19 марта дисциплинарное дело в отношении руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Уразбека БАТЫРБЕКОВА рассмотрел совет по этике департамента по делам госслужбы. Как отмечал тогда заместитель руководителя антикоррупционной службы области Нуржан ШАЛОВ, в отношении Батырбекова возбуждено уголовное дело по незаконному воспрепятствованию предпринимательской деятельности, но в рамках расследования уголовного дела, в ходе негласных следственных действий были выявлены и нарушения Этического кодекса.

Сам Уразбек Батырбеков почти все обвинения отрицал. В итоге из семи членов совета четверо проголосовали за увольнение Уразбека Батырбекова, трое - против.