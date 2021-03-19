Дисциплинарное дело в отношении руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Уразбека БАТЫРБЕКОВА совет по этике рассмотрел сегодня, 19 марта.

- В отношении Батырбекова сейчас возбуждено уголовное дело по незаконному воспрепятствованию предпринимательской деятельности, - сообщил заместитель руководителя антикоррупционной службы области Нуржан ШАЛОВ. - Но в рамках расследования уголовного дела, в ходе негласных следственных действий были выявлены и нарушения Этического кодекса. 28 и 29 октября 2020 года Батырбеков отправился в командировку в Аркалык, на поездку были выписаны командировочные расходы. Однако почти два рабочих дня он отсутствовал на рабочем месте и поехал на охоту на озеро Шандыколь. Сотрудники акимата Аркалыка подтвердили,что почти не видели его на рабочем месте. 18 ноября 2020 года вместе с проверяющими из столицы Батырбеков на служебном автомобиле в нерабочее время отправился сначала в ресторан "Глория", потом в караоке-бар "Облака", который не должен был работать в связи с карантином. Там он пробыл до начала первого часа ночи. После этого отправился в незаконно фукционирующую баню по ул. Дзержинского, 76, а проверяющих отправил на своем служебном автомобиле на железнодорожный вокзал.

Сам Уразбек Батырбеков почти все обвинения отрицал, но оправдывался очень сумбурно и непонятно.

- Касательно бани могу пояснить, что она принадлежит моему родственнику, это не общественная баня, я приехал туда после рабочего дня и я в ней не мылся, - пояснил он. - Касательно охоты - я был на ней в нерабочее время и без ружья. Ко мне приехал знакомый из Костаная и сказал: "Раз ты там находишься, свози меня на охоту". Я сказал: "Без проблем". Но это в полшестого утра. Я братишке позвонил, разговор слышен, я братишку попросил. Это не государственная машина, на его частной машине поехали. Это было с 7 до 8 утра. Да, я охотник, у меня есть все разрешения. И каждый охотник вам скажет, что охота на озере бывает только утром. Зачем бы я сидел на озеро до обеда? Сам я в это время был в поселке Фурманово, в 25 км от Аркалыка. На поселок был наложен карантин в связи с падежом птицы, которая гнила в траншеях. Мне нужно было срочно найти экскаватор, чтобы ее закопать, чем я и занимался. Работал на дистанционке, всю работу выполнил, есть фото, видео. В караоке-бар "Облака" я зашел, чтобы забрать три пакета с едой. Потом пришла мониторинговая группа, нам сказали уходить и мы ушли. В ресторан "Глория" я заехал забрать юридическую справку, которую мне долго готовили. Проверяющие хотели поужинать, я сразу сказал: "Ничего не работает, карантин", Предложил поужинать у себя, но они не согласились.

Член совета по этике Куаныш БЕКБАСОВ возразил, что Батырбеков принимал "активное участие в охоте".

- На записях есть ваши слова: "С берега стреляй!", "Все равно утром не постреляешь!", "До трех часов были", - перечислил он.

Член совета по этике Динара УТЕБАЕВА сказала, что "все нарушения доказаны, все налицо".

- Удаленная работа оформляется приказом. Если его не было, как можно считать, что вы работали на удаленке? - обратилась она к ветинспектору. - Еще в ваших объяснениях слова: сват, брат, братишка... Слух режет, это недопустимо для госслужащего.

В целом все члены совета согласились, что отсутствие на рабочем месте свыше трех часов влечет расторжение трудового договора. Однако на защиту ветинспектора встал директор костанайской РПП "Атамекен" Мурат АБЕНОВ:

- Если он действительно был в Фурманово по служебным делам, а не на озере, то это сокращает отсутствие Батырбекова на рабочем месте. Тогда он отсутствовал менее трех часов и увольнять его нельзя. А заниматься охотой во внеурочное время не запрещено. Постановление главного санитарного врача не относится к частным баням. Если он был у родственника или знакомого, это другой вопрос. Получается нарушение только в использовании служебного автомобиля. Но, конечно, лучше уточнить, что он делал в Фурманово.

Что члены совета и сделали, заслушав по видеосвязи подчиненных Батырбекова из Аркалыка. Те сообщили, что экскаватор был найден задолго до этого, карантин с поселка Фурманово на момент приезда областного начальника уже сняли, поэтому необходимости в его действиях не было.

- Они палец о палец не ударили! - отреагировал на это Уразбек Батырбеков. - Я один все делал! Я в отношении них служебную проверку проводил в связи с падежом птицы на Аркалыкской птицефабрике. Некоторых в должности понизил. Они сейчас все что угодно скажут!

Члены совета отметили, что характеристика у Батырбекова хорошая - 35 лет он проработал в ветеринарии, в том числе 24 года на руководящих должностях - но нарушения очень серьезные. В итоге из семи членов Совета четверо проголосовали за увольнение Уразбека Батырбекова, трое - против.