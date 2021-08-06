В современной медицине всё большую и большую популярность набирают исследования магнитно-резонансного томографа (МРТ) и компьютерного томографа (КТ). Это два аппарата, которые не исключают, а дополняют друг друга и работают на разных принципах.

МРТ - на принципе ядерного магнитного резонанса. Проще сказать, протоны, которые входят в состав атомов водорода в нашем организме, при воздействии на них сильного внешнего магнитного поля меняют свою пространственную ориентацию и резонансную частоту. Эти данные обрабатывает компьютер и выдает результат в виде анатомического снимка. Метод абсолютно безопасен, исследования МРТ можно проводить неограниченное количество раз. КТ работает на принципах рентгеновского излучения, поэтому исследования необходимо проходить с осторожностью.

Сейчас происходит бурное развитие магнитно-резонансных технологий. То, что еще 10 лет назад считалось фантастикой, сегодня воплощается в жизнь и проникновение МР-диагностики в человеческий организм становиться всё более глубоким. Такие, как исследование сердца в режиме реального времени, исследование плода в утробе матери, при котором МРТ позволяет более точно определять и обнаруживать пороки развития головы, шеи, грудной клетки, сердца, позвоночника ребенка. Технологии сжатого зондирования позволяют снизить время исследования на МРТ с 20-45 минут до нескольких минут, а то и секунд. Например, благодаря такой технологии сканирование сердца в МРТ-аппарате может длиться всего 25 секунд.

ТОО «Medical Forte» работает в Костанае с декабря 2020 года. Имеет два аппарата МРТ: в Костанае и Петропавлоске. Это современные высокопольные аппараты Магнетом производства фирмы Siemens (Германия). Они считаются одними из самых надежных аппаратов МРТ. Только в России таких аппаратов более сотни. ТОО «Medical Forte» - дочерняя компаниея ТОО «Медицинские центры компьютерных диагностик». Мы имеем два крупных медицинских центра в Алматы, там же работает третий аппарат МРТ. На рынке медицинских услуг работаем уже около 20 лет, а аппараты МРТ эксплуатируем около 14 лет.

Надо сказать, что магнитно-резонансные томографы - это высокотехнологичные и очень дорогие аппараты, требующие постоянного технического обслуживания. Их можно сравнить с легковыми автомобилям , которым надо менять масло, фильтры и т. п. Только у МРТ цена обслуживания начинается от $5-10 тысяч. Цена аппарата зависит от модели, «наворотов» и года выпуска. Если 20 лет назад МРТ-аппараты производили только 3 страны (Германия, США, Япония), то сейчас их выпускают Нидерланды, Франция, Китай, разработка аппарата МРТ ведется в России.

600 млн тенге - это не самая высокая цена за аппарат МРТ, есть аппараты в 2-3 раза дороже. На рынке представлены как новые, так и аппараты постарше. Например, 10-летний аппарат уже будет дешевле нового в 2, а то и в 2,5 раза. Но 10 лет для МРТ - это не старость, это скорее зрелость.

Обычно новые аппараты покупает государство, и, конечно, частным компаниям соревноваться с государством в этом очень сложно. Потому что частнику надо отработать 600 млн тенге, а потом получить еще и прибыль. А отрабатывать их надо будет, минимум, 10, а то и 15 лет, а когда их отработаешь, тогда и аппарат уже станет дешевле в 2,5 раза.

Многие частные компании берут аппарат МРТ постарше и выдают его за новый. Всё равно никто не сможет определить на глаз ни модель этого аппарата, ни возраст, ни цену.

Все современные аппараты МРТ имеют базовый или стандартный набор программ. Плюс к этому каждый аппарат имеет дополнительный и специальный набор программ исследований. Например, один имеет, а другие не имеют кардиологические программы для сканирования сердца.

Если вам необходимо пройти исследования позвоночника на наличие грыж и протрузий, это можно сделать на любом аппарате - что на 0,4 TL, что на 3 TL - результат будет одинаковым. То же самое касается и головы. Поэтому МРТ головы, позвоночника, брюшной полости, малого таза, суставов можно проходить на любых современных аппаратах. Снимки МРТ могут быть разного качества, главное - чтобы снимок был читаем и врач МРТ мог сделать его описание.

Дело в том, что 80% -90% лечащих врачей не читают снимков МРТ, как, впрочем, и рентген-снимков и снимков УЗИ. Это совсем другой вид медицинской деятельности, это работа врачей диагностики. Поэтому лечащий врач, прежде всего, опирается на описание врача МРТ. Снимок может быть самого лучшего качества, а описание его - никакое. Найти сегодня даже грамотного врача УЗИ не просто, не говоря уже о враче МРТ. Попробуйте сделать УЗИ одного и того же органа у нескольких врачей, все результаты будут разными. Чтобы подготовить хорошего врача МРТ, надо не менее двух лет. Поэтому мы в своей практике идем по пути увеличения качества и количества врачей, работающих на МРТ. В Петропавловске и Костанае у нас работают сегодня 4 врача. МРТ в Алматы обслуживают два врача. Конечно, четыре больше, чем один, а значит - больше знаний и больше опыта. Мы даем возможность лечащему врачу выбрать описание того врача МРТ, который наиболее объективен, исходя из анамнеза пациента. Кроме того, даем возможность проводить консилиумы врачей МРТ в зависимости от сложности ситуации .Сегодня это сильная команда врачей МРТ.

Ещё один интересный вопрос - цены на исследования МРТ. Они не менялись ни разу с 2010 года. Цена у всех была от 17 000 — 22 000 тенге за одно исследование. Такой она остается до сих пор. Мало того, в Алматы можно сделать обследование и за 12 000 тенге. Это несмотря на то, что за это время цена доллара США поднялась со 160 тенге до 420 тенге. Все затраты на покупку МРТ, его техническое содержание поплачиваются в иностранной валюте. Прием лечащего врача в Алматы стоит 6000-8000 тенге, а обследование на МРТ - 12 000 тенге. Несопоставимые цены! Тем не менее, некоторые пациенты остаются недовольны тем, что цена на обследование МРТ очень «высокая»

По системе обязательного соцмедстрахования (ОСМС), где обследование на МРТ-аппарате оплачивает государство, цены ещё ниже - 10 800 тенге. При этом только цена жидкого гелия за это время выросла с 5 000 тенге до 14 000 тенге за 1 литр , а мы заливаем в МРТ-аппарат около 1 500 литров в год .

Можем привести пример Германии. МРТ головы там стоит около 800 евро, брюшной полости - 1 200 евро! Это при том, что средняя заплата, после вычета налогов, составляет 2 800 евро, а минимальная – 1 500 евро.

По соотношению уровня жизни, средних и минимальных зарплат цена на обследование МРТ в Казахстане должна быть не ниже 35 000 - 40 000 тенге. Но, несмотря ни на что, мы работаем надежно. Главное наше правило – не навредить пациенту и оказать ему качественную медицинскую услугу.

Кабинет МРТ расположен по адресу: г. Костанай, пр. Кобланды батыра, 21.

Тел.: 8-708-475-11-49; 8(7142) 75-11-49.

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