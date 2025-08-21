Всё больше казахстанцев стали отправлять друг другу деньги на банковские счета онлайн. Однако с сентября ситуация изменится и нужно будет проверять количество отправителей и суммы переводов. Налоговый консультант Айдар Масатбаев прояснил ситуацию с мобильными переводами, которые подпадают под контроль налоговых органов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Порог по количеству и суммам переводов

Эксперт напомнил, что с сентября этого года налоговые органы получат доступ к данным о мобильных переводах.

"Налоговые органы будут отправлять свои уведомления, осуществлять камеральный контроль, анализировать все сведения, которые получены от банков. То есть теперь они имеют полное право получать данные от банков", - сказал налоговый консультант Айдар Масатбаев.

При этом он уточнил, что банки будут отправлять данные в налоговые органы при переводах от 100 различных людей в течение трёх месяцев на сумму свыше миллиона тенге (12-кратный размер минимальной заработный платы).

"Именно 100 людей. Это может быть 300-400 переводов, но 100 людей. Если 300-400 поступлений условно от 99 людей, то это, соответственно, формально не подойдёт уже под внимание налоговых органов. Хотя, конечно же, вопрос есть и к такому человеку", - добавил эксперт.

Он также отметил, что есть предприниматели, которые просят своего клиента оплатить за товар или услугу обычным переводом, хотя это считается доходом от предпринимательской деятельности.

"Очень долго многие предприниматели этим грешили. То есть в обход от комиссий банков, соответственно, налогов, они принимали подобные переводы и имели возможность скрывать свои доходы от налогообложения", - сообщил налоговый консультант.

Справка. С 1 сентября 2025 года в Казахстане вступят в силу новые правила контроля за мобильными переводами, направленные на выявление незарегистрированной предпринимательской деятельности и сокрытие доходов. Эти изменения касаются физических лиц, получающих денежные средства через мобильные переводы.

Чьи счета будут проверять налоговые

По данным налогового консультанта Айдара Масатбаева, с января 2026 года налоговая сможет по любому запросу требовать выписку по счетам физлиц.

"С нового года налоговые органы по любому запросу имеют право потребовать поступления по тому или иному счету физического лица, при этом даже не предъявляя предписание о проведении налоговой проверки, а только на основании письменного запроса. Данное требование относится к таким гражданам, которые ранее сдавали (налоговую - прим.) декларацию об активах и обязательствах", - заявил эксперт.

При этом он отметил, что в будущем через 5–7 лет сдавать такие декларации будут почти все активные граждане - примерно 80 процентов населения Казахстана. То есть постепенно это требование распространится на большинство людей.

Что делать, если налоговая обратилась с запросом

Как пояснил налоговый консультант Айдар Масатбаев, если налоговый орган увидит переводы, которые могут выглядеть как доход от предпринимательской деятельности, то он направит уведомление.

После этого у физлица есть право дать пояснение в течение 30 рабочих дней и расписать, откуда эти деньги.

"Физическое лицо имеет право представить пояснение, где он даст расшифровку, что ни один из переводов, которые он получил, не связан с осуществлением предпринимательской деятельности. Либо признается, что за какой-то определённый период получил часть или все доходы от предпринимательской деятельности", - объяснил эксперт.

Будет ли баланс между налоговым контролем и правом на частные переводы

Как считает налоговый консультант Айдар Масатбаев, баланс "соблюдаться не будет".

"Право по умолчанию, боюсь, что оно соблюдаться не будет, то есть, не имея четких обоснований, тем не менее налоговая будет признавать это (переводы - прим.) доходом и отправит уведомление. Я согласен, что направление уведомления - это как бы нарушение презумпции невиновности и добросовестности налогоплательщика", - сказал он.

Дальше, по его словам, уже сам человек обязан доказывать, что деньги являются не доходом от бизнеса, а, например, частным переводом. По закону частные переводы, подарки и наследство налогом не облагаются.

"В данном случае платежи дарения и наследства в Казахстане между физическими лицами не подлежат налогообложению. Поэтому, если мы покажем, что это у нас были близкие родственники, то налоговый орган особо здесь никогда не препятствует. Если сын переслал деньги матери, он может показать, что этот банковский счёт принадлежит его матери, и приложит соответствующие документы", - рассказал эксперт.

Но, как отметил Айдар Масатбаев, проблема в том, что людям придётся самим искать подтверждающие документы и писать объяснения. Многие не знают, как это правильно делать, и к таким требованиям налоговой подготовлены слабо.

Где ещё налоговая может увидеть доходы

Налоговый консультант также указал, что сейчас всё уходит в цифровизацию. Например, маркетплейсы будут передавать в налоговые органы данные о покупках и продажах своих клиентов.

"Уже маркетплейсы будут передавать сведения о покупках и продажах в адрес налоговых органов. Теперь будет видно предпринимателя, который продал и получил от продажи доход. Ну и думаю, что налоговые органы, конечно, будут обращать внимание на сумму покупок", - сказал он.

Эксперт отметил, что с 2026 года, если сумма покупок превысит 20 000 МРП, налоговая сможет потребовать у покупателя декларацию для того, чтобы понять, откуда у него деньги.

Справка: 1 МРП в 2025 году составляет 3 932 тенге.

При заказах с зарубежных маркетплейсов, если сумма будет превышать 250 евро, нужно будет подавать таможенную декларацию.

"Всё идёт к тому, чтобы налоговые органы видели всё, сумму приобретения, сумму покупок, сумму продаж, чтобы даже физлица были активно вовлечены в орбиту налогообложения", - подчеркнул Айдар Масатбаев.