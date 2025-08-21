В Казахстан могут хлынуть дешевые авто из российских таксопарков - СМИ
В России с марта 2026 года вступают в силу новые законы о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках. Эти требования могут серьезно изменить рынок и привести к масштабной распродаже подержанных иномарок. Для казахстанцев это может означать, что в ближайшие годы в страну начнут массово завозить автомобили, которые ранее работали в такси, передаёт Tengri Auto со ссылкой на "Известия".
Фото:depositphotos.com
Что изменится для российских таксопарков
Согласно новому законодательству:
- перевозчики не смогут закупать иностранные автомобили;
- нельзя будет перерегистрировать уже используемые в таксопарках иномарки в реестре транспорта.
По словам экспертов, это подрывает привычную бизнес-модель: в крупных городах большинство такси работают именно по схеме аренды.
"Придется распродать"
Эксперты предупреждают: начиная с 2026 года в Казахстан может хлынуть поток таких подержанных иномарок из России. Скидки будут заманчивыми, но риск велик.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, перед покупкой стоит:
- проверить историю автомобиля;
- уточнить, работал ли он в такси;
- внимательно осмотреть техническое состояние. Даже внушительная скидка не всегда оправдывает вложения, если машина изрядно "уставшая" после нескольких лет в таксопарке.
Что еще изменится
В Министерстве энергетики Казахстана озвучили свой тревожный прогноз: осенью страна может столкнуться с дефицитом топлива. Причина - подорожание российского рубля и, как следствие, рост теневого экспорта казахстанского бензина в РФ. При этом в правительстве уверяют: меры по стабилизации цен на ГСМ уже принимаются.
