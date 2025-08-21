В России с марта 2026 года вступают в силу новые законы о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках. Эти требования могут серьезно изменить рынок и привести к масштабной распродаже подержанных иномарок. Для казахстанцев это может означать, что в ближайшие годы в страну начнут массово завозить автомобили, которые ранее работали в такси, передаёт Tengri Auto со ссылкой на "Известия".

Фото:depositphotos.com

Что изменится для российских таксопарков

Согласно новому законодательству:

перевозчики не смогут закупать иностранные автомобили;

нельзя будет перерегистрировать уже используемые в таксопарках иномарки в реестре транспорта.

По словам экспертов, это подрывает привычную бизнес-модель: в крупных городах большинство такси работают именно по схеме аренды.

"Придется распродать"

На Международном евразийском форуме такси представители отрасли прямо заявили: паркам придется массово распродавать свои иностранные автомобили.

- Эти законы не учитывают специфику бизнеса такси, где машины часто переоформляются на разных водителей. В итоге перевозчики вынуждены будут продавать автомобили ниже рыночной цены, чтобы покрыть часть расходов", - отметил гендиректор таксопарка "Главный путь" Аркадий ЛОДЯГИН.

Эксперты предупреждают: начиная с 2026 года в Казахстан может хлынуть поток таких подержанных иномарок из России. Скидки будут заманчивыми, но риск велик.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, перед покупкой стоит:

проверить историю автомобиля;

уточнить, работал ли он в такси;

внимательно осмотреть техническое состояние. Даже внушительная скидка не всегда оправдывает вложения, если машина изрядно "уставшая" после нескольких лет в таксопарке. Что еще изменится

В Министерстве энергетики Казахстана озвучили свой тревожный прогноз: осенью страна может столкнуться с дефицитом топлива. Причина - подорожание российского рубля и, как следствие, рост теневого экспорта казахстанского бензина в РФ. При этом в правительстве уверяют: меры по стабилизации цен на ГСМ уже принимаются.