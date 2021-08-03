Десятый медальный день Олимпиады в Японии пришелся на понедельник, 2 августа, который стал заключительным для трех казахстанских спортсменов и единственной команды. В этот день прошли соревнования по 21-му виду спорта, в девяти из них разыграны 20 комплектов наград.

Братья Тимофей и Сергей Емельяновы выступят в финале «В» на каноэ-двойке

Первыми из казахстанцев вступили в борьбу представители гребли на байдарках и каноэ. В мужских соревнованиях на каноэ-двойке на дистанции 1 000 м выступали Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов из Шымкента. По итогам первого заезда братья Емельяновы финишировали четвертыми с результатом 3 мин. 49,079 сек. и прошли в четвертьфинал, который состоялся через час. Финишировав четвертыми и в четвертьфинальном заезде, показав результат 3 мин. 55,157 сек., казахстанцы не смогли квалифицироваться в финал «А», но добились права выступить в утешительном финале «В».

В соревнованиях среди женщин на байдарке-одиночке на дистанции 200 м Казахстан представляла Наталья Сергеева из Туркестанской области. В предварительных заездах первые два участника квалифицировались сразу в полуфинал, а следующие четыре - в четвертьфинал. Финишировав в своем заезде шестой со временем 46,657 сек., Сергеева вышла в четвертьфинал, где стала седьмой и не попала в полуфинальные заезды. Впереди у Сергеевой выступление на дистанции 500 м.

В легкоатлетической программе прошли квалификационные забеги среди женщин на дистанции 200 м. В этом виде нашу страну представляла павлодарская бегунья Ольга Сафронова. В первом забеге казахстанка показала шестой результат - 23,64 сек. - и не прошла в полуфинальные забеги, куда проходили спортсменки, занявшие в своем забеге места с первого по третье, а также еще шесть спортсменок, показавшие лучшие результаты.

Во вторых своих соревнованиях по пулевой стрельбе на этой Олимпиаде выступил Юрий Юрков из Шымкента. В квалификационных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с трех позиций он выбил 1172 очка и занял 14-е место. Всего четыре очка не хватило, чтобы попасть в число финалистов.

Сестры Александра и Екатерина Немич представляют Казахстан в артистическом (синхронном) плавании

В соревнованиях по артистическому плаванию участницы выступили в произвольной программе. Представляющие Казахстан в этом виде сестры Александра и Екатерина Немич из Караганды за свое выступление получили 83,8667 балла и перед технической программой занимают 17-е промежуточное место.

Чемпион Азии по греко-римской борьбе Демеу Жадраев из Алматинской области в первой же схватке в весовой категории до 77 кг уступил хозяину ковра Ябико Шохеи - 3:5.

Завершили свое выступление и казахстанские ватерполисты. В своем пятом матче группового турнира они уступили сборной Австралии со счетом 7:15 и, не набрав ни одного очка, замкнули турнирную таблицу в группе «B», не пробившись в плей-офф.

В медальном зачете Казахстан с тремя «бронзами» после десятого соревновательного дня опустился на 71-е место.

Впереди по-прежнему олимпийцы Китая (29 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей). Далее идут 2. США (22; 25; 17), 3. Япония (17; 6; 10), 4. Австралия (14; 4; 15), 5. Россия (12; 21; 17), 6. Великобритания (11; 12; 12), 7. Франция (6; 10; 7), 8. Германия (6; 6; 11), 9. Южная Корея (6; 4; 9), 10. Нидерланды (5 7; 6).

В этот день казахстанское представительство в олимпийской деревне в Токио пополнили представители каратэ, которые примут участие в первых в истории Олимпиад соревнованиях по этому виду спорта. Первые поединки состоятся 5 августа, а финальные бои пройдут 7 августа. Казахстан на Олимпийских играх представят Дархан Асадилов, Данияр Юлдашев и София Берульцева из Шымкента, Нурканат Ажиканов из Актюбинской области и Молдир Жанбырбай из Кызылординской области.

Фото пресс-службы НОК Казахстана